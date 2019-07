Alors qu’on a appris cette semaine que Google permettait à des humains d’écouter vos enregistrements Google Assistant, faites-vous toujours confiance à ce service de Google ? Dites-le-nous dans notre sondage de la semaine.

Cette semaine, une nouvelle en a surpris plus d’un. Le média belge VRT NWS a en effet révélé que vos enregistrements Google Assistant pouvaient être écoutés non seulement par des robots, mais aussi par des humains.

Une information qui a été confirmée par Google dans la foulée. La firme a ainsi expliqué que des linguistes partenaires de la firme écoutaient 0,2 % des enregistrements pour permettre à Google Assistant d’améliorer sa reconnaissance vocale. Or, si cela peut déjà poser des problèmes quand il s’agit d’entendre certaines requêtes, ça peut être bien plus problématique lorsque l’enregistrement s’active alors même que l’utilisateur n’a pas prononcé « okay Google ».

Pour Google, l’écoute de ces enregistrements est donc normale — et était d’ailleurs stipulée dans les conditions d’utilisation –, puisqu’elle sert à améliorer la recherche. La firme affirme en effet que la fuite de ces informations est en fait imputable au linguiste qui a révélé l’information. Mais vous, qu’en pensez-vous ? Avec ces nouvelles, faites-vous toujours confiance à Google Assistant ? Dites-le-nous dans notre sondage.

Ca ne me dérange pas de pouvoir être écouté

Je fais plus attention mais je l'utiliserai encore

Ca ne change rien, j'étais déjà au courant

Plus maintenant, je ne l'utiliserai plus

Je ne lui ai jamais fait confiance

Huawei loin devant les autres marques

La semaine dernière, nous vous demandions quelle était votre marque de smartphones préférée. Une question qui a causé de nombreux débats, notamment sur la triche manifeste en faveur d’une marque. On a en effet pu voir que des votes se sont accumulés autour d’une marque pour le moins étonnante.

Rassurez-vous, ces sondages n’ont absolument pas la prétention d’être représentatifs. Ils ont surtout pour objectif de prendre le pouls de notre communauté pour savoir ce qui vous intéresse le plus. Avec tout le respect que l’on doit à Wiko, on se doute bien qu’il ne s’agit pas de votre marque favorite et le sondage a donc été réinitialisé après publication.

Reste que — avec des risques de triche similaire — Huawei semble être donc la marque de smartphones que vous préférez, à 39,5 %. Le constructeur chinois devance ainsi Samsung (14,6 %), OnePlus (13,6 %) et Xiaomi (10,5 %). Derrière ce quatuor de tête, les autres marques sont loin derrière. On retrouve ainsi Apple avec 5,1 % des votes et Honor avec 4,5 %. Toutes nos excuses à Mega Tec d’avoir oublié le Freedom 251, qui rentrera aisément dans la catégorie « Autres ».