Vous souvenez-vous des débuts des Google Pixel, qui mettaient en avant le fait de conserver la prise jack ? Google a bien changé d'avis : les Pixel 4 n'offriront pas même un adaptateur dans leurs boites.

Ça y est : Google va officiellement présenter ses nouveaux smartphones dans quelques heures maintenant. Les Pixel 4 et Pixel 4 XL attendent d’être officialisés, mais nous en connaissons déjà la plupart des caractéristiques.

Reste que les fuites s’intensifient, et que nous pouvons désormais aller dans le détail. Un en particulier risque de déplaire, comme nous pouvons le voir grâce à des photos de la boîte du Pixel 4 publiées sur Reddit et partagées par 9to5Google.

C’est la piquette Jack

Google a depuis quelque temps abandonné la prise jack qu’il mettait pourtant en avant lorsque ses premiers Pixel sont sortis sur le marché. Nous apprenons par cette fuite que l’entreprise américaine se rajoute aux autres constructeurs en ne proposant plus l’adaptateur jack femelle vers USB type C mâle qui permettait d’un minimum adoucir le changement.

Les seuls accessoires fournis seront donc le bloc de charge de 18 W, le câble USB associé et l’adaptateur « Quick Switch » USB type C mâle vers USB A femelle permettant le transfert des données d’un autre téléphone. Silencieusement, la prise jack disparaît de nos smartphones toujours plus.