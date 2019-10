La conférence "Made by Google '19" a levé le voile sur de nombreux nouveaux produits, mais surtout les nouveaux smartphones haut de gamme de la marque : les Pixel 4 et Pixel 4 XL. Vous souhaitez obtenir l'un ou l'autre au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

C’est désormais officiel. Les Google Pixel 4 et Google Pixel 4 XL sont devenus réalité après la conférence dédiée qui s’est déroulée le 15 octobre 2019 à New York. Le lancement est prévu pour 24 octobre prochain, avec une ouverture des précommandes dès le lendemain de l’annonce, soit le 16 octobre… Oui, aujourd’hui. Retrouvez ci-dessous tous les détails des nouveaux smartphones haut de gamme de la firme de Mountain View.

Google Pixel 4 à 769 euros

Le Google Pixel 4 est le modèle classique du nouveau smartphone de Google, mais surtout le plus compact. Il embarque un écran AMOLED de 5,7 pouces affichant une définition Full HD+ de 2 160 x 1 080 pixels (ce qui est la principale différence avec la version XL) et proposant un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Ce dernier a la particularité d’être contrôlé logiciellement pour repasser automatiquement à 60 Hz dans le but d’éviter d’épuiser la batterie.

L’autre différence avec la version XL vient de l’autonomie. Ce modèle intègre une batterie de 2 800 mAh, ce qui est encore moindre que son prédécesseur le Pixel 3 et ses 2 915 mAh. Quoi qu’il en soit, il est compatible charge rapide jusqu’à 18 W, ainsi que la charge sans fil.

Où précommander le Google Pixel 4 ?

Le Pixel 3 a été lancé à 859 euros en France. On aurait pu s’attendre à une hausse de prix avec le Pixel 4, mais non. Il est disponible à partir de 769 euros pour le modèle 64 Go. De plus, le Google Nest Hub est offert pour toute commande effectuée avant le 23 octobre 2019.

Google Pixel 4 XL à 899 euros

Comme son nom l’indique, le Google Pixel 4 XL est une version… XL. Cela sous-entend des proportions plus larges que le modèle classique. Son écran AMOLED, bénéficiant lui aussi d’un taux de rafraîchissement à 90 Hz, s’étend sur une diagonale de 6,3 pouces et affiche une définition Quad HD+ de 3 040 x 1080 pixels. De ce fait, la densité de pixels est plus forte que sur le modèle classique, soit 534 ppp contre 424 ppp.

Ensuite, son format imposant lui permet d’intégrer une plus grosse batterie, même d’une plus grosse capacité que le Pixel 3 XL et sa batterie de 3 430 mAh. En effet, le nouveau Pixel 4 XL propose 3 700 mAh. On retrouve également la charge rapide jusqu’à 18 W et la charge sans fil.

Où précommander le Google Pixel 4 XL ?

Le Pixel 3 XL a été lancé à 959 euros en France. En ce qui concerne le Pixel 4 XL, il est disponible à partir de 899 euros pour le modèle 64 Go, soit 60 euros de moins que son prédécesseur. De plus, le Google Nest Hub est également offert pour toute commande effectuée avant le 23 octobre 2019.

Les caractéristiques communes

Outre les différences expliquées précédemment, les Google Pixel 4 et Google Pixel 4 XL partagent de nombreux points communs. Pour ce qui est de la fiche technique, on retrouve un Snapdragon 855+ épaulé par 6 Go de mémoire vive, une caméra frontale de 8 mégapixels et surtout le nouveau double capteur photo principal, qui est d’ailleurs l’une des grosses nouveautés.

En effet, Google a intégré un module 12 + 16 mégapixels, dont un zoom x2. Il y a bien un troisième appareil, mais c’est un capteur dédié à améliorer les effets bokeh. Sur le papier, et selon les dires de Google, les nouveaux Pixel promettent de délivrer la meilleure expérience en photographie sur smartphone. Au programme : un Superzoom prometteur, un mode portrait encore meilleur qu’avant et surtout la possibilité de faire de l’astrographie, à savoir prendre de clichés de magnifiques ciels étoilés.

Ceci étant dit, vous en apprendrez plus en lisant notre prise en main des Pixel 4 et 4 XL ou en visionnant notre vidéo ci-dessous.

