Les Google Pixel et Pixel XL premiers du nom ont bien eu le droit à Android 10... mais ne semblent plus avoir accès aux patchs de sécurité, marquant la fin de leur support.

La famille Google Pixel s’est agrandie récemment avec l’arrivée des Pixel 4 et Pixel 4 XL. Deux téléphones que nous avons testés, et qui continuent d’être des monstres en photo… mais quelque peu frustrants sur d’autres points.

Toujours est-il que cette volonté de créer ses propres appareils de la part du géant de la tech est née quelque part. Sur les Pixel et Pixel XL premiers du nom évidemment, qui ont eu le droit à la mise à jour Android 10. Cependant, leur suivi semble désormais bel et bien terminé.

Plus de mises à jour pour les Pixel de 2016

Le patch de sécurité de novembre 2019 est en effet en cours de déploiement sur la plateforme Android. Il s’agit par ailleurs de l’un des premiers patchs qui devraient être déployés par le Play Store, comme promis par Android 10.

Problème étant que ce dernier… ne semble pas disponible pour les Google Pixel et Pixel XL premiers du nom selon Neowin. Voilà qui n’est pas choquant, puisque le support des Pixel de 2016 devait s’arrêter en octobre 2019. Le patch de novembre leur échappe donc bien.

Cela marque surtout la fin d’une époque. Malgré la sortie d’Android 10 sur ces appareils, alors que les mises à jour système majeures n’étaient dues que sur deux ans, l’absence de patch de sécurité prouve qu’il s’agit bien de la fin pour ces modèles. Qui plus est, le patch de novembre 2019 corrige plusieurs failles critiques ; mieux vaut donc éviter d’utiliser un smartphone qui n’en bénéficiera pas, pour plus de sécurité.

Reste que, comparativement aux smartphones concurrents, le suivi des Pixel et Pixel XL a été exemplaire et ces derniers ont fait preuve d’une grande longévité. Aussi, on saluera respectueusement leur départ, la main sur le cœur.