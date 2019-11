Les Google Pixel et Pixel XL premiers du nom n'ont pas le droit à la mise à jour de sécurité de novembre. Pas de panique : Google a précisé qu'une dernière mise à jour leur était destinée en décembre... avant l'arrêt définitif du support.

Lors de l’annonce de la sortie d’Android 10, la surprise générale a été lancée pour un fait simple : les Google Pixel premiers du nom avaient eux aussi droit à cette mise à jour majeure. Et ce malgré que la promesse de deux mises à jour majeures était tenue.

Les fantasmes d’un support encore un peu étendu ont toutefois été coupés court. Le patch de sécurité de novembre est sorti, et les Pixel et Pixel XL n’y ont pas eu le droit, laissant penser que c’était la fin pour ces deux smartphones qui arrêteraient définitivement de recevoir des mises à jour après 3 ans de bons et loyaux services.

Un dernier patch de Noël

The Verge a cependant eu des nouvelles de Google concernant cette affaire. L’entreprise a dévoilé que ses premiers smartphones Pixel auraient bien le droit à une dernière mise à jour en décembre. Celle-ci incorporera autant des corrections de novembre que de décembre, et sera officiellement la dernière mise à jour pour ces appareils.

Rappelons que Google a été au-delà de sa promesse initiale de deux ans de mises à jour majeures et trois ans de patchs de sécurité avec ses premiers-nés. Aussi, ce dernier patch de décembre est tout de même preuve d’un suivi exemplaire, mais on n’en attendait pas moins de la part du créateur d’Android.

C’est dommage néanmoins que le développeur même d’Android ne cherche pas à supporter ses smartphones plus longtemps, comme le fait Apple avec iOS. L’iPhone 6S en est par exemple à sa 4e mise à jour majeure depuis sa sortie en 2015. Si l’excuse du suivi disparate d’Android tient en considérant le marché globalement, Google n’a que quelques modèles à supporter et la puissance nécessaire d’offrir un suivi à l’égal de son rival.

Ici, il semble se contenter de dire : « Allez, Google Pixel. Un dernier pour la route, mais il faut dormir maintenant. »