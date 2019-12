Fnac Darty : jusqu’à 100 euros de remise sur les produits et enceintes connectés de Google

Jusqu'au 31 décembre, Fnac et Darty proposent de nombreuses remises sur la quasi-totalité des appareils et enceintes connectés de Google. Une occasion parfaite pour faire des cadeaux de Noël ou pour profiter des derniers appareils de la firme de Mountain View à des tarifs intéressants.

Depuis plusieurs années maintenant, les produits connectés de Google se multiplient et deviennent de plus en plus variés. Notamment parce qu’ils profitent tous du Google Assistant, le meilleur assistant vocal que l’on peut actuellement trouver sur le marché. Grâce à lui, il est possible de planifier ses journées ou de réaliser des recherches sur Google sans utiliser son smartphone.

Jusqu’au 31 décembre, la Fnac et Darty proposent des remises sur de nombreuses références de la gamme de produits connectés de Google : Google Home Mini, Google Home Max, guirlande de Noël connectée ou encore Chromecast Ultra. Découvrez-les ci-dessous.

Google Home Mini à 19,99 euros dès 100 euros d’achat

Le Google Home Mini ne comporte que peu de différences avec son successeur le Google Nest Mini. On ne peut pas l’accrocher au mur, et le son est un peu moins puissant. Mais le Google Home Mini reste la référence des enceintes connectées grâce à un Google Assistant toujours pertinent. Que ce soit pour lui poser des questions de culture générale, consulter l’agenda de la journée ou encore contrôler les appareils connectés du domicile, le Google Assistant est une valeur sûre. Et la restitution sonore reste largement suffisante pour écouter quotidiennement sa matinale préférée à la radio.

Pour compléter vos achats de Noël, vous pouvez profiter d’un Google Home Mini à 19,99 euros dès 100 euros d’achats sur les sites de la Fnac et Darty. Soit une remise de 40 euros sur son prix de vente affiché au lancement.

Google Home Max à 199,99 euros au lieu de 299,99 euros

Le Google Home Max est l’enceinte la plus puissante de l’écosystème désormais appelé Nest. Cette enceinte accueille un Google Assistant toujours aussi performant, mais cette fois avec une restitution sonore bien meilleure que les autres enceintes connectées de Google. Elle est particulièrement puissante (et sans distorsion) et parviendra sans aucun mal à sonoriser une pièce entière. Le Google Home Max reprend d’ailleurs le même design que les autres modèles : un revêtement en tissu sobre et élégant qui s’intègre parfaitement dans différents types d’intérieurs.

Habituellement vendu à 299 euros, le Google Home Max voit son prix fondre de 100 euros pour atteindre 199,99 euros sur les sites de Darty et la Fnac.

Pack de Noël avec Google Nest Mini à 49,99 euros au lieu de 89,99 euros

Vous souvenez-vous de l’époque où il fallait débrancher la guirlande de Noël avant de se coucher dans la crainte que le sapin prenne feu ? C’est de l’histoire ancienne désormais, grâce à ce pack de Fnac-Darty qui contient une guirlande de Noël, un Google Nest Mini et une prise connectée. Concrètement, avec cet attirail, vous êtes capables de programmer l’extinction de la guirlande automatiquement à une certaine heure, ou bien la commander depuis votre smartphone ou votre enceinte connectée.

Ce pack contenant un Google Nest Mini, une prise connectée et une guirlande est d’une valeur de 89 ,99euros. Il est actuellement en promotion au prix de 49,99 euros, ce qui n’est même pas le prix du Google Nest Mini seul.

Google Chromecast et Chromecast Ultra à partir de 34,99 euros

Les Google Chromecast sont les meilleurs appareils pour rendre une télé vieillissante plus intelligente. Cette clé se branche en HDMI et se connecte en WiFi pour recevoir un signal depuis n’importe quel smartphone, tablette ou ordinateur. Grâce au Chromecast, il est possible de diffuser des contenus YouTube, Netflix ou Molotov (et bien d’autres) sur sa télé et en toute transparence. Le Google Chromecast classique peut diffuser des contenus en Full HD à 60 images/seconde, tandis que le Chromecast Ultra supporte la 4K. Ce dernier est d’ailleurs nécessaire pour jouer à Stadia sur sa télévision.

Le Google Chromecast est en promotion au prix de 34,99 euros contre 39 habituellement. Tandis que le Chromecast Ultra lui est affiché à 79,99 euros.

Google Nest Hub à 109,99 euros au lieu de 129,99 euros

Le Google Nest Hub reprend les mêmes caractéristiques que les enceintes connectées de Google, mais avec un écran. Il est toujours possible de communiquer avec le Google Assistant par la voix, mais celui-ci affichera également les informations sur son écran. Très pratique par exemple pour visualiser la météo, un itinéraire ou l’agenda de la journée. Et lorsqu’il est en veille, le Google Nest Hub se transforme en cadre photo numérique, et fait défiler vos clichés préférés de Google Photos.

Le Google Nest Hub profite actuellement d’une remise de 20 euros, faisant passer son prix à 109,99 euros.