Google Stadia : les trophées sur mobile arrivent en 2020, plus avancés encore

Les trophées ont été déployés sur la version web et TV de Google Stadia, mais pas encore sur mobile. Cela arrivera en 2020, en prime de l'affichage de plus de données encore.

Google Stadia n’a pas forcément réussi à répondre à l’anticipation de ses premiers utilisateurs. Et pour cause : à sa sortie, le service de cloud gaming était loin d’être complet.

Toutefois, on peut voir que Google améliore petit à petit sa formule et ce relativement rapidement. Récemment, il a déployé le support des trophées sur la version web et TV… mais la version mobile est toujours manquante.

Les trophées arrivent sur mobile, plus approfondis encore

Comme l’a repéré 9to5Google, ce déploiement est bien prévu pour l’année 2020 sur Android et iOS. Mais ce n’est pas tout, puisque Google promet du même temps avoir « plus en stock » pour le service.

Le déploiement de ces trophées sur mobile sera aussi l’occasion de les améliorer. En effet, la page dédiée à ces derniers affichera également quelques statistiques sur le jeu et votre partie, qui lui sont spécifiques.

On peut voir notamment sur la page de Gylt présentée par Google le temps total de jeu, les fuites réussies, le nombre de monstres détruits et le nombre de morts. Nous ne savons pas encore si les statistiques affichées seront décidées par les développeurs ou la plateforme. Quelques bugs seront également rapidement corrigés, comme celui de la réorganisation de la liste de jeux récemment ajoutés.

Si le lancement de Google Stadia était quelque peu décevant, le suivi de Google est pour le moment très bon. On espère voir de belles surprises au début de l’année 2020, année qui devrait également être celle de la sortie du service en version gratuite.