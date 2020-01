Google Chrome pourrait adopter certaines nouveautés de Microsoft Edge

Grâce à l'adoption de Chromium par Microsoft pour son navigateur, Google Chrome devrait devenir plus optimisé, au moins en ce qui concerne l'autonomie des ordinateurs.

Le nouveau Microsoft Edge est disponible. Désormais, le navigateur de Microsoft est conçu à partir de Chromium, la même base de développement que Google utilise pour proposer Google Chrome.

Dès l’annonce, Microsoft avait indiqué que l’un de ses objectifs était d’améliorer le code source de Google Chrome, le navigateur le plus populaire monde. En plus de le rendre compatible avec les machines ARM, il fallait surtout rendre le code plus optimisé afin d’améliorer l’autonomie des ordinateurs portables.

L’équipe de développement de Microsoft Edge a déjà contribué à plus de 1600 modifications du code source de Chromium en 2019.

Google Chrome adopte les changements de Microsoft

Les développeurs de Microsoft Edge ont proposé plusieurs modifications. Notamment retirer la mise en cache des vidéos en streaming, qui faisait travailler le disque dur inutilement, et un changement à la gestion du HTTP et son cache.

Les modifications de Microsoft prennent en compte si la machine est sur batterie, pour éviter d’économiser inutilement l’autonomie avec des mesures restrictives si l’ordinateur est branché.

Les développeurs de Google Chrome ont commencé à indiquer qu’ils seraient intéressés par des tests de ces nouveautés. Il semblerait qu’une prochaine version de Chrome Canary puisse recevoir ces nouveautés, pour tester les retours des utilisateurs.