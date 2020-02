Google Pixel 5 : la saison des leaks est ouverte

Dans un commentaire d'AOSP (la branche open source d'Android), un développeur mentionne déjà le Pixel 5. C'est tôt...

Préparez-vous à voir apparaître les fuites autour du Pixel 5 ! Alors que l’on attend encore le Pixel 4a, qui devrait en toute logique être présenté lors de la Google I/O 2020, le 12 mai prochain, voilà que les premiers éléments autour du Google Pixel 5 commencent déjà à être mentionnés en ligne.

« Je n’ai pas eu la chance de tester sur Pixel 5 »

L’information a été repérée par 9to5Google en commentaire d’un morceau de code d’AOSP, le code open source d’Android. L’un des développeurs explique que la fonctionnalité commentée empêche l’image système de démarrer sur un Pixel 4 avec un kernel [Linux] 4.14. Il poursuit en précisant qu’il « n’a pas eu la chance de tester sur un Pixel 5 avec [le kernel] 4.19 ».

Il ne fait donc désormais aucun doute que Google travaille actuellement sur le Pixel 5 et que certains développeurs en interne peuvent déjà essayer certaines fonctionnalités sur des prototypes.

Un premier pas pour la suite

En dehors de l’existence d’un Pixel 5, qui ne faisait que très peu de doute, cette première citation de développeur pourrait bien lancer la saison des fuites pour le futur smartphone de Google qui ne devrait pas être officialisé avant l’automne prochain.

En effet, rappelons que les nombreuses fuites sont rarement volontaires et qu’il s’agit généralement d’erreurs ou de fuites provenant de personnes ayant eu le produit entre les mains ou au moins certains éléments. Savoir que des développeurs ont déjà un prototype fonctionnel à disposition laisse penser que d’autres éléments pourraient fuiter rapidement.

Les rumeurs ne sont pas toujours vraies

Il faut pourtant se méfier des rumeurs que l’on peut trouver sur la Toile. Récemment, un rendu d’un supposé Pixel 5 a été publié, mais celui-ci est très peu crédible.

On attend donc avec impatience d’avoir des éléments plus crédibles, comme un rendu réalisé par OnLeaks par exemple. Malheureusement, le coronavirus en Chine pourrait bien retarder la production du smartphone — comme c’est le cas entre autres pour l’iPhone –, et donc les prochaines fuites.