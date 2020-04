L'application Google Home reçoit une fonctionnalité permettant de régler la sensibilité de chaque appareil connectés de la maison pour ne plus qu'ils s'activent par erreur dès que l'on dit « Ok Google » ou « Hey Google ».

Il y a quelques mois, on apprenait qu’il serait possible de régler la sensibilité des appareils compatibles avec Google Assistant pour ne plus qu’ils s’activent par erreur dès que l’on dit la fameuse commande « OK Google » (ou « Hey Google »). L’idée étant d’offrir plus de garanties sur le respect de la vie privée, tout en permettant aux utilisateurs d’affiner plus finement le fonctionnement de leurs Google Home et autres produits domotiques concernés.

Aujourd’hui, cette fonctionnalité se déploie enfin progressivement. C’est en effet ce qu’a annoncé un porte-parole de Google à The Verge. Il faudra donc patienter quelques jours — semaines, mois ? — avant de voir l’option déployée pour tout le monde.

Un aperçu de la fonctionnalité sur Google Home

Toutefois, Mishaal Rahman, le rédacteur en chef de XDA Developers, partage déjà quelques captures d’écran réalisées sur l’application Google Home.

Finally, the Google Home app is about to add "Hey Google" sensitivity options for each Google Assistant device.https://t.co/a7R2pxLCLI pic.twitter.com/LJ6GpAj7CY — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 21, 2020

La nouvelle fonctionnalité de Google Home laisse ainsi la possibilité de régler la sensibilité à la commande vocale « Hey Google » pour chaque appareil de la maison enregistré sur l’application.

Si on imagine que la plupart des personnes préféreront réduire cette sensibilité pour éviter les activations par erreur de leurs Google Home ou de leur Smart Display, il est aussi possible d’augmenter ladite sensibilité pour mieux se faire entendre de l’appareil dans des environnements bruyants.