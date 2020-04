Google Pixel Buds (2020) : notre revue des tests de ces écouteurs appréciés mais pas sans défaut

Les Pixel Buds présentés en 2019 sont enfin là ! Ils viennent de débarquer aux Etats-Unis pour 179 dollars et nous avons lu les principaux tests des spécialistes américains.

Lors de la Google I/O 2019, oui vous avez bien lu, Google avait annoncé ses Pixel Buds 2. Nous sommes en avril 2020, et ils sont enfin disponibles aux États-Unis. Ces Pixel Buds ne sont pas la seconde génération des premiers écouteurs Pixel Buds, c’est un produit très différent : ils ont coupé les fils, il s’agit d’écouteurs intras true wireless.

