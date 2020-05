Google Earth : la nouvelle recherche veut vous faire voyager sans quitter le pays

Dans l'ombre de Google Maps, Google Earth continue à peaufiner son concept tout en renforçant son aspect ludique. Avec la dernière mise à jour de l'application sur iOS et Android, Google améliore la recherche pour la rendre plus didactique, avec une palanquée d'informations complémentaires... et touristiques.

Renouveler un concept comme celui de Google Earth n’est pas chose aisée, mais l’enrichir est définitivement au programme de Google. La firme a déployé une nouvelle mise à jour pour son application. Déjà disponible sur iOS comme sur Android, elle apporte plusieurs nouveautés intéressantes, dont une recherche peaufinée et plus didactique grâce à des « calques de données » et des « Visites guidées ». Un système qui permet en quelques clics d’obtenir tout un panel de détails intéressants sur les lieux visités virtuellement. Ces nouveautés, détaillées par Google dans un billet de blog, rendent la recherche généralement plus ludique qu’elle ne l’était il y a encore quelques jours.

Google Earth, un guide touristique en cours de perfectionnement

Étendus à Google Earth Web, ces changements permettent à Google de faire remonter directement dans la recherche des éléments qui apparaissaient jusqu’à présent dans la fonctionnalité Voyager de l’outil. On notera aussi l’ajout de « Vues à ne pas manquer » dans l’onglet de recherche (renouvelées au gré de vos interactions dans l’application) et d’une commande permettant de découvrir aléatoirement un point d’intérêt sur le globe.

Les nouveautés continuent une fois une recherche lancée pour un lieu spécifique (Paris dans notre exemple), avec l’ajout de sections et d’informations complémentaires. On y retrouve les « calques de données », qui permettent par exemple de superposer des informations historiques sur la carte. L’ajout de « Visites guidées » dans une section dédiée permet enfin de découvrir des lieux à visiter au sein d’une ville, par exemple. Parfait pour planifier un voyage et préparer des visites en amont.

Reste que Google va devoir affiner un peu ses résultats en la matière. Dans notre cas, les visites guidées pour Paris affichaient par exemple un résultat pour « Explorer Las Vegas ». À part la Tour Eiffel miniature présente sur place, nous cherchons encore le rapport entre les deux villes.

Sur l’interface Web de Google Earth, ces nouveautés apparaissent au travers d’un volet placé à gauche du globe. Le reste ne change pas, avec les mêmes éléments complémentaires là aussi disposés en sections.