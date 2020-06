Google Assistant pourrait fonctionner même sans connexion sur les Chromebook

Dans la version Canary de Chrome OS, une nouvelle option indique la possibilité de faire appel à Google Assistant directement sur l'ordinateur, sans transmission de la requête vocale. Une fonction qui rappelle ce dont est capable le Google Pixel 4.

Lors de la sortie du Google Pixel 4, une annonce était passée relativement inaperçue : la possibilité d’interagir désormais directement avec Google Assistant sur le smartphone, même sans connexion à Internet. Il faut dire que Google avait intégré directement à son appareil certaines fonctionnalités de Google Assistant, qui ne nécessitaient pas d’aller chercher des informations sur le Web.

Désormais, il semble que Google souhaite aller un peu plus loin avec ce type de fonctionnalité et compte désormais l’intégrer sur son propre système d’exploitation pour PC, Chrome OS. En effet, comme l’a repéré le site Chrome Unboxed, Google a mis à jour la semaine dernière la version « Canary » de son système d’exploitation pour intégrer un nouveau flag dans les paramètres, baptisé « enable on device Assistant » (activer l’assistant embarqué sur l’appareil). Puisqu’il ne s’agit pour l’heure que d’une version Alpha, l’activation de ce flag ne semble cependant pas changer la configuration de Google Assistant.

Un accès à Google Assistant pour « les requêtes les plus communes »

Néanmoins, comme le note 9to5Google, qui rapporte l’information, le nom de code de cette fonction semble être Marble. « Active l’assistant embarqué sur l’appareil pour gérer les requêtes les plus communes sur l’appareil », indique alors sa description. L’idée semble donc être pour cette fonctionnalité de gérer directement les requêtes vocales des utilisateurs lorsqu’elles ne nécessitent pas à un accès à Internet. Comme sur le Pixel 4, c’est directement le Chromebook qui sera alors chargé de faire l’analyse vocale de la requête et de transmettre les réponses. Une fonction particulièrement pratique sur un Chromebook qui n’est pas nécessairement connecté en permanence à Internet, contrairement à un smartphone qui peut profiter du réseau mobile.

Reste que pour l’heure, aucun Chromebook n’a été annoncé comme compatible avec cette fonctionnalité. Rappelons par ailleurs que si le Google Pixel 4 peut bien en profiter, il s’agit pour l’instant du seul smartphone Android à pouvoir répondre directement à Google Assistant sans transmettre les informations vocales au serveur. On ignore donc si cette fonctionnalité sera généralisée sur ChromeOS ou si seule une poignée de PC portables pourront en profiter.