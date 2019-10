Le média 9to5Google a mis en ligne une série de clips promotionnels où l’on découvre les nouvelles fonctions des Pixel 4 en vidéos.

De nouvelles fuites d’information concernant les Pixel 4 et Pixel 4 XL ont fait surface dans la nuit. On y aperçoit les nouvelles fonctions de Google Assistant et la technologie Motion Sense, certaines ont d’ailleurs déjà été commentées par Google.

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous, lorsque vous appelez « OK Google » ou que vous comprimez votre Pixel 4 avec la fonction Active Edge, une barre lumineuse de couleur Google se remplit depuis les côtés de l’écran.

Dans les petits clips promotionnels mis en ligne, on découvre les différentes nouvelles interactions que l’on va pouvoir avoir avec Google Assistant. Google évoque d’ailleurs son « Nouvel assistant Google » pour montrer à quel point il a changé. Le panneau d’interaction est d’ailleurs plus compact avec davantage d’informations comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.

Une autre vidéo montre le système de conversation continue issue de Google Home et de Smart Display : vous démarrez une conversation avec Google Assistant, il se souviendra du contexte et vous pourrez donc enchaîner vos demandes vocales sans préciser l’objet initial.

Cette conversation initiale fonctionne également avec les applications. Vous demandez à Google de voir vos dernières photos, vous affinez votre recherche et vous envoyez une des photos sélectionnées par SMS : ces trois requêtes n’ont pas nécessité de toucher le téléphone, tout se fait depuis Google Assistant.

On apprend également que le nouvel assistant du Pixel 4 est optimisé par Google, ce qui lui permet de rétrécir le système de reconnaissance vocale de 100 Go à seulement 0,5 Go et de les transférer directement sur le smartphone. Certaines commandes, telles que désactiver le mode avion et la lampe de poche, fonctionnent donc hors ligne. Cela permet de réduire la latence de la plupart des commandes vocales basiques.

9to5Google a également publié un spot publicitaire concernant Motion Sense, la technologie Google issue du Projet Soli. Dans la vidéo ci-dessous, on peut voir les quelques interactions par gestes possibles : arrêter l’alarme, annuler un appel téléphonique ou encore avancer dans un morceau de musique sur YouTube Music. Nous n’apprenons pas grand chose, mais cela permet de mieux imaginer l’usage de cette technologie.

Pour rappel, l’événement de Google aura lieu le 15 octobre 2019. En plus des Pixel 4, Google devrait annoncer de nouveaux Pixel Buds, le Pixelbook Go, un « Nest Mini » de deuxième génération et un nouveau routeur WiFi.