Les Pixel 4 et Pixel 4 XL n’auront vécu que 9 mois au catalogue de Google

Les derniers smartphones de Google n'ont visiblement pas rencontré le succès. La firme a officiellement confirmé qu'ils ne seraient plus commercialisés, 9 mois après leur présentation.

Malgré une année 2020 particulière, nous gardons une certaine habitude des renouvellements cycliques annuels dans le monde des smartphones. Généralement, un fabricant dévoile le successeur d’un de ses smartphones chaque année au même moment pour renouveler une partie de son catalogue. C’est ainsi qu’Apple prend la parole chaque année en septembre pour présenter l’iPhone nouveau, ou que Samsung dévoile ses Galaxy S en début d’année, et les Galaxy Note pour la fin de l’année.

Du côté de Google, tout ne semble pas se passer comme prévu. Après avoir dévoilé le Pixel 4a, qui ne sortira qu’en octobre, et avoir commencé à évoquer le Pixel 5, Google confirme aujourd’hui le sort réservé à sa gamme Pixel 4.

Le stock ne sera pas renouvelé

Google a en effet confirmé à The Verge que les Pixel 4 et Pixel 4 XL ne verront pas leur stock être renouvelé. Autrement dit, les derniers téléphones de cette famille seront probablement bientôt écoulés, si ce n’est pas déjà le cas, partout dans le monde. Cette gamme de smartphones avait été dévoilée et lancée en octobre dernier, il y a seulement 9 mois, ce qui est donc assez court pour mettre fin à la commercialisation d’un produit sur ce marché.

Il faut dire que mis à part un excellent appareil photo, le Pixel 4 ne nous avait pas vraiment convaincus. Le capteur Soli améliorait certes la reconnaissance faciale, mais faisait plutôt office de fonction gadget, et le téléphone manquait sérieusement d’autonomie. Puisque le Pixel 4a n’est pas attendu avant le mois d’octobre, cela signifie que Google ne commercialise actuellement plus de smartphones, et encore moins de smartphone haut de gamme.

D’après les rumeurs le Google Pixel 5 ne devrait d’ailleurs pas être un véritable fleuron, et ferait notamment l’impasse sur le Snapdragon 865. Le Google Pixel 5 XL n’existerait tout simplement pas. Les technologies Soli et Motion Sense devraient elles aussi disparaitre avec le Pixel 5.