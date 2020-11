Google Chrome : une version optimisée pour les puces Apple M1 déployée… puis retirée

Google a déployé hier une version optimisée de Chrome à destination des nouveaux Mac sous processeurs Apple M1. Cette version du navigateur n'a finalement pas fait long feu, victime de « crashs inattendus ».

Si Google Chrome pour processeurs Intel / x86 fonctionne sur les Mac équipés de puces Apple M1, notamment grâce à l’outil d’émulation Rosetta 2, Google déployait discrètement en début de semaine une version de son navigateur optimisée pour les nouveaux processeurs conçus par Apple pour le Mac. Déployée automatiquement au travers d’une simple mise à jour de Google Chrome x86 et repérée par des utilisateurs évoqués par 9to5Google, cette version optimisée du navigateur était également disponible au téléchargement manuel par le biais d’une option d’installation alternative « Mac avec puce Apple ».

If you want to use Chrome on new Macs with Apple M1 chips, head to https://t.co/uIyDy5PSMS and download the Apple Silicon version we released in M87 today! pic.twitter.com/11uDaIYUR4

— Elvin 🏳️‍🌈 (@elvin_not_11) November 17, 2020