YouTube pique à Twitch sa fonction Clips pour des captures de 5 à 60 secondes

YouTube s'inspire fortement de la fonctionnalité Clips de Twitch pour permettre, sur son service, de brèves captures vidéo destinées à isoler et partager les meilleurs moments d'un contenu.

Sur Twitch, la fonctionnalité Clips permet en quelques clics, ou même à l’aide d’un simple raccourci clavier, de capturer un extrait vidéo d’une poignée de secondes afin de partager rapidement les séquences les plus drôles ou les plus impressionnantes d’une diffusion. Cette fonction a visiblement fait des émules. YouTube a ainsi commencé à déployer, en fin de semaine dernière, une fonctionnalité similaire permettant aux utilisateurs de capturer des portions de 5 à 60 secondes d’une vidéo ou d’une diffusion en direct pour les partager rapidement à des amis ou contacts.

YouTube explique par contre que ces extraits seront liés à la vidéo originale. S’ils pourront bien profiter de leurs propres titres, descriptions, URL et codes d’intégration, ils seront supprimés automatiquement si la vidéo qui leur sert de source est retirée de la plateforme. Un moyen pour YouTube de garder la main sur cette fonctionnalité et de mettre un coup d’arrêt aux partages si le contenu d’origine ne respecte pas la charte du service.

« Nous avons reçu de nombreux commentaires de créateurs et de spectateurs qui voulaient un moyen facile de capturer de courts segments de contenu pour partager des moments d’une vidéo ou d’un flux », explique YouTube dans un bref communiqué partagé sur Twitter.

There’s an experiment coming to a limited number of gaming channels soon – Clips! Get the details here: https://t.co/IJoGkM8fEk

— YouTube Gaming (@YouTubeGaming) January 28, 2021