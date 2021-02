Google Pixel : Android 12 pourrait faire pivoter l’écran selon votre visage

Les possibles nouvelles fonctions d’Android 12 ne cessent de se dévoiler avec le déploiement de la Developer Preview. Dernière en date : une fonction de détection du visage qui ferait pivoter automatiquement l’écran du smartphone selon votre position.

Un smartphone qui vous regarde et s’adapte. On connaissait déjà cela pour le déverrouillage de l’appareil avec plus ou moins de succès au niveau de la reconnaissance faciale. Il pourrait désormais aussi adapter l’orientation de l’écran sous vos yeux.

C’est en tout cas ce que croit savoir le site 9to5Google qui rapporte que le déploiement de la Developer Preview d’Android 12 embarque une nouvelle fonctionnalité intéressante : la rotation de l’écran basée sur l’orientation de votre visage.

Savoir comment vous regardez

Actuellement, il suffit de basculer le téléphone pour qu’il passe du mode portrait à paysage ou inversement. Mais dans certaines situations, il a parfois du mal à suivre vos mouvements et peut basculer tout seul à la verticale alors que vous le tenez toujours à l’horizontale.

Seulement, vous avez fait un mouvement qui a trompé le gyroscope et le smartphone a mal compris. Depuis Android 9 Pie, un bouton permet de pivoter l’affichage manuellement si vous avez désactivé la rotation automatique.

Pour aller plus loin

Android 12 : Google pourrait s’inspirer d’iOS pour son mode à une main natif

Android 12 pourrait apporter aux Google Pixel un petit « plus » à ce niveau. Certains développeurs ont aperçu, en décortiquant la bêta d’Android 12 qu’une option permettrait de faire pivoter automatiquement l’écran en fonction de l’orientation de votre visage. La caméra frontale deviendrait alors un radar capable de comprendre dans quel sens est tournée votre tête.

Une fonctionnalité qui pourrait se généraliser

Selon 9to5Google, il pourrait s’agir d’une version simplifiée d’options de reconnaissance de la forme du visage que l’on trouve dans Google Duo ou Snapchat, par exemple.

Pour aller plus loin

Android 12 devrait améliorer le mode picture-in-picture pour les vidéos

Si la fonction de rotation automatique par détection du visage semble rattachée aux Google Pixel, Android 12 pourrait ensuite la généraliser à l’ensemble des smartphones compatibles.