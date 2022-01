HiSense 77R1: écran, projecteur, meuble TV et système son en un seul appareil

Un écran de 77 pouces dans votre salon sans avoir de dalle noire quand elle est éteinte ? C'est l'idée derrière le laser TV HiSense 77R1.

L’installation audio-vidéo parfaite n’existe pas. Il est extrêmement difficile de trouver la perle rare qui allie esthétisme, qualité vidéo et qualité sonore. HiSense tente tout de même de répondre à ce besoin avec son HiSense 77R1 lors du CES 2022.

Un laser TV enroulable

Le constructeur chinois a dévoilé lors du salon las vegan un drôle d’appareil mixant plusieurs fonctionnalités. À première vue, il s’agit d’un meuble TV, mais il cache en réalité un laser TV de 77 pouces. L’écran est rétractable et s’enroule donc dans le meuble lorsqu’il n’est pas utilisé tandis que la vidéo est produite par un vidéoprojecteur à courte focale intégré à l’engin.

En ce qui concerne les spécificités techniques, on n’en sait pas beaucoup plus, si ce n’est que la définition monte jusqu’en 4K. HiSense promet également que son Laser TriChroma offre une meilleure colorimétrie et luminosité. Cela reste évidemment à essayer pour s’en rendre compte. Malheureusement, en raison des conditions sanitaires, Frandroid n’a pas envoyé de journaliste sur place pour couvrir le Consumer Electronics Show.

Enfin, ce meuble 77R1 intègre un système sonore « professionnel » signé Harman Kardon. Celui-ci est compatible DTS:X, DTS HD et Dolby Audio.

Un prix… élevé

On a donc ici un produit qui promet une belle image, un son de haute voltige et un design intéressant permettant de faire disparaître l’écran noir de votre salon lorsque vous ne regardez pas la TV. En ce sens, l’HiSense 77R1 rappelle un peu le LG OLED R, le téléviseur enroulable coréen. Mais comme dit dans l’incipit de cet article, « l’installation parfaite n’existe pas ». Le bémol de l’HiSense 77R1 ? Son prix, qui n’est pas à la portée de toutes les bourses. Comptez 15 000 euros tout de même pour vous l’offrir.

Quant à la date de sortie, elle est prévue pour 2023. Rendez-vous l’année prochaine donc…

