Hisense lance un nouveau smartphone avec écran E Ink, comme sur une liseuse

Hisense ne fait pas comme tous les autres constructeurs et lance un smartphone avec un écran E Ink de 6,1 pouces. De quoi avoir une meilleure autonomie, mais des performances visuelles bien moins grandes.

Alors que tout le monde parle d’OLED, de dalles avec toujours plus de couleurs et des noms de technologies d’écran à rallonge, Hisense se met une nouvelle fois en rupture. Après le Hisense A5, le Hisense A6 et le Hisense A7, la marque nous présente le Hisense A9 : un seul écran E Ink de 6,1 pouces. Si la marque avait tenté des modèles avec deux écrans : un LCD et un E Ink, ce dernier téléphone n’a qu’un écran E Ink !

Un écran E Ink de 6,1 pouces avec 16 niveaux de gris

Dans cet Hisense A9, on trouve un écran E Ink Carta 1200 d’une taille de 6,1 pouces et d’une densité de 300 pixels par pouce. Cet écran prend en charge 16 niveaux de gris : on est loin des quelque 16 millions de couleurs que l’on retrouve sur l’immense majorité (et de très loin) du marché des smartphones. Sur les écrans comme ceux-là, qu’on trouve plus habituellement sur les liseuses, le taux de rafraîchissement est à la ramasse. Avec l’A9, vous pourrez naviguer sur Internet et jouer à de petits jeux, mais c’est tout ; abandonnez la vidéo ou les visioconférences.

C’est donc un écran « noir et blanc » qui sera a priori rétroéclairé et qui permet de préserver ses yeux, contrairement aux smartphones avec écran LED. Un type d’écran qui permet également une très grande autonomie : un écran E Ink ne consomme de l’énergie que lorsqu’il actualise son affichage. S’il reste sur une image fixe, il ne consomme rien.

Ce n’est pas une liseuse, mais un vrai smartphone

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, c’est bel et bien un smartphone. Le Hisense A9 tourne sous Android 11, est équipé de la 4G, du Bluetooth 5.0, du WiFi ; bref, tout ce qu’il faut. Pour le déverrouillage, il possède un capteur d’empreinte digitale situé sur le bouton d’alimentation sur la tranche droite du téléphone.

Du côté des performances, on a droit à un Snapdragon 662 de Qualcomm et 4 GB ou 6 GB de RAM (selon les versions). Sur le stockage, comptez sur 128 Go. Le tout pèsera 183 grammes pour une épaisseur de 7,8 mm.

Sur l’autonomie, on ne sait pas à quelle fréquence il faudra recharger ce téléphone, mais il est sûr que de ce point de vue, il surpassera toute la concurrence grâce à cet écran E Ink. Ce que l’on sait, c’est que la batterie a une capacité de 4 000 mAh.

Le Hisense A9 est actuellement en précommande, pour le marché chinois uniquement au prix de 1779 yuans, soit 255,15 euros selon le cours actuel.

