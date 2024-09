HMD lance le Fusion, son smartphone autoréparable avec coques intelligentes

Human Mobile Devices profite de l’IFA 2024 à Berlin pour annoncer la sortie de son nouveau smartphone, le HMD Fusion.

HMD Fusion // Source : HMD

Et celui-ci se veut être un peu plus qu’un simple appareil. « C’est l’appareil ultime personnalisable que vous pouvez relooker, réparer1 et redéfinir », explique son constructeur.

L’autoréparation, on connaît, c’est un peu la marque de fabrique de HMD qui a hérité ça de son ancien partenariat avec Nokia. Grâce à des kits fournis par iFixit, plus besoin d’aller en boutique pour changer un écran, une face arrière ou encore une batterie. Pour une poignée d’euros et un tutoriel simple à suivre, vous pouvez vous en occuper à la maison.

Un connecteur qui donne un p’tit truc en plus

Avec le Fusion, on gagne un connecteur six broches, placé sur son dos. Celui-ci se destine à accueillir de multiples accessoires compatibles et dits intelligents puisque, branchés, ils modifieront même l’interface du téléphone.

coque Flashy avec une lumière Led externe intégrée et pilotable depuis une application,

coque Robuste, renforcée, ajoutant la charge sans fil et un bouton d’urgence (ICE),

coque Sans-fil, qui ajoute la charge sans fil, comme son nom l’indique,

une manette de jeu dans laquelle vient loger le Fusion.

Et HMD laisser le loisir à ses utilisateurs d’inventer leurs propres design en leur donnant accès au HMD Fusion Development Toolkit pour imprimer leurs coques en 3D.

Une fiche technique d’entrée de gamme

HMD vante aussi la partie photo de son appareil, laquelle accueille un capteur principal de 108 Mpx (stabilisation numérique) et un capteur selfie de 50 Mpx. Le second objectif arrière contient un capteur de profondeur de 2 Mpx.

Le Fusion s’appuie sur une dalle LCD de 6,56 pouces avec une définition HD+. En son sein repose un Snapdragon 4 Gen 2 qui sera associé à 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Extension de mémoire possible via microSD. Côté autonomie, on a droit à une grosse batterie de 5000 mAh avec une charge filaire à 33 Watts.

Fonctionnant sous Android 14, le HMD Fusion dispose de deux ans de mises à jour Android et trois ans de mises à jour de sécurité.

Le HMD Fusion sera disponible « prochainement » sur le site de la marque au prix de 269 euros. HMD précise que ses accessoires seront lancés plus tard cette année.