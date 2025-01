HMD lance son Arc en France à un prix très très bas

HMD officialise la sortie française du Arc, un smartphone très entrée de gamme.

HMD Arc // Source : HMD

« HMD estime que le prix d’un téléphone ne devrait pas refléter sa durée de vie », peut-on lire dans le communiqué de la marque. Et c’est certain qu’avec ses 99 euros, on pourrait craindre le pire.

Néanmoins, comme l’ensemble des produits HMD récents, le HMD Arc dispose d’une solution simple pour être réparé directement par son utilisateur. Grâce à iFixit, partenaire de HMD sur ce sujet, on peut trouver les pièces détachées pour quelques euros et remplacer ainsi un écran cassé ou une batterie fatiguée sans se ruiner.

HMD Arc // Source : HMD

Le smartphone HMD à moins de 100 euros

Outre les informations que nous avions déjà en notre possession depuis son annonce globale, on apprend aussi que son volet photo est équipé de « modes Portrait et Nuit polyvalents, ainsi que d’une suite de filtres ».

Le HMD Arc embarque du Wi-Fi 4 ainsi que du Bluetooth 5.2. Aucune mention faite au NFC, il ne doit pas en être pourvu. En revanche, il a une prise casque.

Ce smartphone est affiché sur le site de HMD. Il doit être commandable dans les prochains jours. Deux configurations sont disponibles :

HMD Arc 2+64 Go à 99 euros,

HMD Arc 4+128 Go à 119 euros.