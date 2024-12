HMD Arc, ou le smartphone qui se concentre sur l’essentiel

HMD dévoile Arc, son smartphone d’entrée de gamme sans fioriture qui ne s’attache qu’à proposer l’essentiel pour adresser les besoins du quotidien.

HMD Arc // Source : HMD

Pourquoi dépenser des milles et des cents alors qu’un smartphone basique peut tout à fait faire l’affaire ? Oui, il y a toujours le bonheur d’avoir un appareil capable des plus belles photos ou de faire tourner les jeux les plus gourmands. Mais si l’on excepte ces deux situations, il n’y a réellement pas de différence entre un appareil à 150 euros et un à 1500 euros.

Le smartphone dans son plus simple appareil

Le HMD Arc se positionne ainsi. Il est équipé d’un grand écran de 6,52 pouces. Pas d’Amoled, mais du LCD. Si le contraste est bon, ça peut faire le job, comme avec le Redmi 14C de Xiaomi. Sa luminosité annoncée est de 460 nits, acceptable sur cette gamme. La fréquence de rafraîchissement est de 60 Hz. C’est moins que le 120 Hz d’un CMF Phone 1, mais les iPhone 16 ne sont-ils pas encore en 60 Hz ?

HMD Arc // Source : HMD

Il faut passer outre la grosse bordure noire asymétrique qui encadre l’affichage du Arc. Son design (IP54) est quant à lui assez basique. Bords plats avec capteur d’empreinte sur le côté et angles arrondis, c’est consensuel. Ses mensurations sont de 166,4 x 76,9 x 8,95 millimètres pour un poids de 185,4 g.

Au dos, on trouve une finition quadrillée originale. Le module photo embarque un seul réel objectif, un grand-angle de 13 Mpx. Le second n’est pas détaillé, mais connaissant HMD il doit s’agir d’un capteur de profondeur. À l’avant, dans une goutte d’eau, on a le capteur selfie de 5 Mpx.

HMD Arc // Source : HMD HMD Arc // Source : HMD

Une puce modeste et une grosse batterie

Pour animer tout ça, HMD se base sur un SoC Unisoc 9863A 4 Go de RAM et 64 Go de stockage (extensible via microSD). Une configuration modeste qui n’aura pas de mal à faire fonctionner les tâches essentielles (réseaux sociaux, appels, messages, streaming, petits jeux).

Surtout, avec une puce peu gourmande, le HMD Arc devrait profiter d’une belle autonomie, d’autant plus qu’il est équipé d’une batterie de 5000 mAh. Vitesse de charge de 10 Watts, cependant.

Pas de 5G ici, mais de la 4G, du Bluetooth 5.2, un connecteur USB-C et une prise casque traditionnelle. Même diminution des coûts sur l’audio avec un micro et un unique haut-parleur.

Tournant sous Android 14 Go, le HMD Arc aura droit à deux ans de mises à jour de sécurité. HMD n’a pas encore communiqué sa date de sortie ni son prix, mais au vu de ses caractéristiques, il devrait être vraiment pas cher du tout. Reste aussi à savoir s’il se faiera un chemin jusqu’à nos étales.