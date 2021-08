Honor X20 et Play 5T Pro : leurs designs et caractéristiques fuitent avant leur présentation

À quelques jours de la présentation du 12 août du constructeur chinois, le site 91Mobiles publie des rendus et les fiches techniques des Honor X20 et Play 5T Pro.

Le Honor X20 devrait être lancé le 12 août lors de la conférence du constructeur chinois, ancienne filiale de Huawei.

Il n’y aura pas besoin d’attendre jusque là pour en apprendre un peu plus, puisque le site 91Mobiles aurait mis la main sur les specs complètes de l’appareil. Le site indien en a profité pour produire un rendu 3D du futur téléphone.

L’extérieur du Honor X20

Premier détail qui saute aux yeux immédiatement : le poinçon pour la caméra avant serait en forme de pilule, et il serait logé en haut à gauche. Dans les rendus, on n’aperçoit qu’un seul capteur photo, ce qui paraît étonnant vu la taille que prend le poinçon. Celui-ci devrait afficher une définition de 16 mégapixels.

Le bloc photo, quant à lui, adopterait une forme circulaire et vient se placer au centre de l’appareil. Il accueille trois capteurs et un flash. Il pourrait s’agir d’un capteur de 64 mégapixels, d’un capteur macro de 2 mégapixels, et d’un capteur noir et blanc de 2 mégapixels.

Pour terminer la partie extérieure, le site délivre les trois potentiels coloris du Honor X20 : Aurora Blue, Night Black, et Titanium Silver.

Et à l’intérieur ?

Passons aux specs. Le Honor X20 devrait être un smartphone 5G avec une dalle LCD de 6,67 pouces avec un taux de 391 pixels par pouce (PPP).

Le Soc devrait être un MediaTek Dimensity 900. Il peut être comparé à un Snapdragon 768G par exemple en termes de capacités. On s’attend à ce que le smartphone d’Honor soit disponible dans trois variants : 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ou 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le smartphone devrait pouvoir compter sur une batterie de 4300 mAh et une charge rapide de 66 W.

La connectique devait être assurée par un port USB-C, un port jack 3,5 mm et du Bluetooth 5.1. Quant aux dimensions, l’Honor X20 mesurerait 161,8 × 74,4 × 8,5 mm, et il pèserait 192 grammes.

Honor Play5T

Au passage, le site indien a aussi révélé des rendus 3D et les composants d’un autre modèle, le Honor Play5T Pro.

Celui devrait adopter un design plus classique, avec une seule caméra avant située au milieu, de 16 mégapixels, et un bloc photo vertical et rectangulaire, qui accueillerait deux modules de 64 et 2 mégapixels, le tout accompagné d’un flash.

L’écran devrait aussi se reposer sur la technologie LCD, avec une définition FHD+ sur une diagonale de 6,6 pouces. Côté Soc, l’Honor Play 5T pourrait se reposer sur le MediaTek Helio G80, qu’accompagneraient 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

La batterie de 4000 mAh serait par ailleurs compatible avec la charge rapide 22 W. La connectique semble être la même que pour le Honor X20, à savoir un port USB-C, une prise jack et un support Bluetooth 5.1. Les dimensions du modèle pourraient être les suivantes : 160,68 x 73.3 x 8,4 mm et 180 grammes.

Restent deux inconnues : le prix, et les dates de lancement. Le Honor X20 est attendu peu de temps après la présentation du 12 août, tandis que la date de lancement du Honor Play5T Pro reste une grande inconnue.