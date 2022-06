Déjà disponible, le Magic4 Pro fait entrer Honor dans la cour des grands

Après le X8 et le Magic4 Lite, Honor propose aujourd’hui de découvrir son Honor Magic4 Pro. Un smartphone haut de gamme, qui permet de mesurer tout le savoir-faire du constructeur et qui a de solides arguments pour s’imposer comme un incontournable de 2022. On vous explique tout.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce mois de mai est un tantinet chargé pour Honor. Ces dernières semaines, le constructeur a lancé sur le marché deux smartphones et vient river le clou avec son nouveau flagship, le Magic4 Pro. Avec ce smartphone, Honor compte bien prouver au monde que la rupture avec Huawei est consommée et qu’il souhaite se positionner comme un acteur sur lequel il faut compter.

Pour l’occasion, le constructeur propose un très bon téléphone qui a récolté un joli 8/10 à l’occasion de notre test. Écran OLED LTPO XXL, Snapdragon 8 Gen1, SuperCharge 100 W et triple capteur photo de qualité, le tout dans un châssis aussi esthétique que robuste. Notons également que le Magic4 Pro bénéficie pleinement du support logiciel et des applications Google.

Après une jolie campagne de précommandes, le Magic4 Pro est désormais disponible chez de nombreux revendeurs. Cerise sur le gâteau, le constructeur vous propose une offre de lancement très alléchante qui vous permet d’obtenir gratuitement une paire d’écouteurs Honor Earbuds 3 Pro d’une valeur totale de 199 euros.

Le Honor Magic4 Pro à 949 euros chez HiHonor (avec une réduction immédiate de 100 euros et coupon de réduction de 50 euros) ;

Le Honor Magic4 Pro à 899 euros chez Fnac (après bonus de reprise de 200 euros) ;

Le Honor Magic4 Pro à 279 euros avec le forfait 5G 200 Go d’Orange ;

Le Honor Magic4 Pro à 279 euros +(8 €/mois) avec le forfait 5G 150 Go de SFR.

Magic4 Pro : le smartphone premium signé Honor

Pour ce Magic4 Pro, Honor a décidé d’offrir un produit pour le moins premium. Le constructeur bouscule ainsi la concurrence en proposant un mobile qui n’a rien à envier aux ténors du genre.

Esthétiquement d’abord, le Magic4 Pro en met plein la vue : des matériaux de qualité, une bonne prise en main et un profil aussi séduisant qu’original grâce au bloc photo circulaire (le fameux Œil de la Muse). La façade avant arbore enfin un très grand écran aux bords arrondis et aux bordures très fines.

Cette dalle constitue d’ailleurs l’un des points forts de ce terminal avec un écran OLED de 6,8 pouces, un taux de rafraîchissement 120 Hz adaptatif, un affichage 10 bits et une luminosité parfaite en plein soleil. De quoi profiter d’une expérience fluide et de qualité.

Cette fluidité est appuyée par une fiche technique qui mise sur la puissance brute grâce à un Snapdragon 8 Gen 1, suppléé ici par 8 Go de RAM. De quoi faire tourner sans aucun souci les jeux 3D du moment et relever avec brio n’importe quelle tâche que vous voudrez lui confier.

La fiche technique du Magic4 Pro est également complétée par un bloc photo qui ne fait pas dans la dentelle. On y retrouve trois capteurs :

un grand-angle à 50 mégapixels et ouvrant à f/1.8 ;

à 50 mégapixels et ouvrant à f/1.8 ; un ultra grand-angle à 50 mégapixels et ouvrant à f/2.2 ;

à 50 mégapixels et ouvrant à f/2.2 ; un téléobjectif 64 mégapixels avec zoom optique x3,5 et numérique x100.

Une jolie panoplie qui permet à ce smartphone de faire des merveilles en photo, et ce, de jour comme de nuit. Il se débrouille aussi parfaitement en vidéo avec un mode 4K 60 FPS tout à fait convaincant qui profite pleinement de la compatibilité avec la technologie Movie Master with IMAX Enhanced. Cet appareil offre la possibilité de capturer la vidéo au format LOG (le standard des professionnels) afin, par exemple, de pouvoir retravailler la colorimétrie a posteriori.

L’autonomie, enfin, n’a rien à envier aux poids lourds du secteur. Équipé d’une batterie 4600 mAh, il brille surtout grâce à sa compatibilité avec la SuperCharge 100 W d’Honor, y compris en recharge sans fil. De quoi lui permettre de recharger ses accus à 100 % en une quarantaine de minutes.

Une paire de Earbuds 3 Pro offerte pour le lancement du Magic4 Pro

Pour accompagner le lancement des précommandes du Magic4 Pro, Honor a décidé de vous gâter, et pas qu’un peu. Pour tout achat, vous bénéficierez d’un joli cadeau d’un montant de 199 euros.

Le constructeur a en effet décidé d’accompagner son smartphone d’une paire de Honor Earbuds3 Pro, des écouteurs intra auriculaires True Wireless qui disposent en plus de la réduction de bruit active. Certifiés IP54 (résistance à la poussière, à l’humidité et aux projection d’eau), ils sont livrés avec un boîtier de charge certifié IP52 (protection contre la poussière, les débris et l’infiltration d’eau légère) qui leur octroie une autonomie pouvant grimper jusqu’à 24 heures, avec une charge rapide permettant de récupérer 65 % de batterie en à peine 10 minutes.

Depuis aujourd’hui, de nombreux sites marchands vous proposent de découvrir le Honor Magic4 Pro à prix réduit, à commencer par le site de Honor lui-même, qui vous propose une offre pour le moins intéressante. En plus de l’offre de lancement permettant d’obtenir une paire d’Earbuds 3 Pro, le constructeur vous offre un étui de protection pour votre nouveau smartphone, une réduction immédiate de 100 euros et un coupon supplémentaire d’une valeur de 50 euros. De quoi faire tomber le prix du Magic4 Pro à 949 euros au lieu de 1099 euros.

Vous pouvez aussi découvrir une offre chez Fnac qui vous propose un bonus de reprise s’élevant à 200 euros avec le retrait en magasin. De quoi faire baisser la facture des modèles Noir et Bleu Cyan à 899 euros.

Orange, de son côté, lance une offre permettant d’obtenir le Magic4 Pro à prix réduit en cas d’abonnement à un forfait chez eux. Vous pourrez ainsi l’obtenir à 279 euros si vous vous engagez pendant deux ans avec le forfait 5G 200 Go qu’il propose.

Chez SFR enfin, vous pourrez obtenir le Magic4 Pro à 279 euros (+8 €/mois) en souscrivant durant 24 mois au forfait 5G 150 Go à 30 euros par mois la première année, ou à 99 euros (+8€/mois) si vous optez pour un abonnement de deux ans au forfait 220 Go proposé par l’opérateur.