Précommande du Honor 90 : comment bénéficier des 300 euros de cadeaux offerts ?

Pas besoin de dépenser un mois de salaire pour s'offrir un bon photophone. Jusqu’au 19 juillet, le Honor 90, avec son énorme capteur photo de 200 mégapixels, est disponible en précommande pour moins de 500 euros. Et il est accompagné de beaux cadeaux.

Après avoir brillé avec son Magic5 Pro en avril dernier, Honor s’apprête à lancer le 19 juillet prochain un nouveau smartphone plutôt surprenant : le Honor 90. En le dotant d’un capteur de 200 mégapixels, le groupe chinois entend bien marquer les esprits. Déjà rare sur les modèles premium, une telle configuration est une véritable prouesse sur le segment de milieu de gamme.

Si vous envisagez de vous offrir ce smartphone à l’excellent rapport équipement-prix, n’attendez pas son lancement. Honor vous permet dès à présent de le précommander sur son site internet et vous réserve à cette occasion quelques belles surprises, à savoir :

un coupon de réduction immédiate de 100 euros faisant tomber le prix du Honor 90 de 599 à 499 euros ;

une paire d’écouteurs EarBuds 3 Pro d’une valeur de 199,90 euros offerte.

Pour en profiter, il vous suffit d’entrer le code promo APM90 lors de la précommande sur la boutique en ligne de la marque.

Et pour ceux qui sont déjà clients SFR ou qui voudraient passer chez cet opérateur, il est possible d’obtenir le Honor 90 à 1 euro pour toute souscription à son forfait 240 Go.

La puissance au service de la photo

Bien qu’il soit disponible en précommande sous la barre des 500 euros, le nouveau Honor 90 profite d’une fiche technique particulièrement robuste. Propulsé par la puce Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 et par (tout de même) 12 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage, ce smartphone ne manque pas de puissance.

En optant pour un SoC aussi performant, Honor a ainsi pu mettre le paquet côté photo. Le Honor 90 se targue d’embarquer un remarquable capteur principal de 200 mégapixels, un équipement habituellement réservé aux smartphones les plus haut de gamme.

Celui-ci se voit complété par un capteur de 12 mégapixels avec un objectif ultra grand-angle et macro 2,5 cm, ainsi que par un capteur de profondeur de champ de 2 mégapixels pour les portraits.

Avec une telle configuration, un traitement de l’image avancé et des modes « Nuit » et « HDR » aboutis, la marque promet des photos à la fois nettes, lumineuses et réalistes, et ce, même dans la pénombre. Pour aller encore plus loin, Honor a ajouté à son nouveau smartphone une option « photo dynamique », chargée de transformer vos photos souvenirs en mini clips vidéos, et ainsi apporter un rendu encore plus vivant. Cerise sur le gâteau, on peut transformer celles-ci en GIF en un clic pour personnaliser ses réponses sur les réseaux sociaux.

Les amateurs de selfies ne sont pas non plus en reste et profitent d’une belle caméra frontale de 50 mégapixels photographiant avec un angle de prise de vue de 100 degrés, idéal pour les autoportraits de groupe.

Un grand écran OLED pour le gaming et le streaming

Mais le Honor 90 n’est pas seulement doué en photo. Ce smartphone bénéficie aussi d’une excellente qualité d’affichage avec son large écran AMOLED incurvé de 6,7 pouces.

Au-delà de sa belle diagonale, le constructeur a tout prévu pour apporter un maximum de confort à l’usage. La dalle est certifiée TÜV Rheinland pour sa faible émission en lumière bleue. Celle-ci profite aussi d’un taux de rafraîchissement optimal de 120 Hz et affiche avec une belle définition de 2664 × 1200 pixels. De quoi répondre aux besoins des gamers comme des férus de vidéos en streaming.

Enfin, en matière d’autonomie, le Honor 90 régale : il est alimenté par une grosse batterie de 5000 mAh supportant la charge rapide 66 W.

Le Honor 90 sort officiellement le 19 juillet, mais vous pouvez d’ores et déjà le précommander sur la boutique en ligne de la marque ou sur le site internet de SFR. Jusqu’à cette date, en indiquant le code promo APM90, Honor vous fait profiter d’une belle remise de 100 euros, ramenant le prix de ce nouveau photophone à 499 euros.

Mais ce n’est pas tout. La marque vous offre en prime une paire d’écouteurs EarBuds 3 Pro d’une valeur de 199,90 euros.

Vous êtes déjà clients SFR ou souhaitez le devenir ? En précommandant le Honor 90 avec le forfait 240 Go de l’opérateur, le prix du smartphone tombe à seulement 1 euro. Alors même que les soldes battent leur plein, c’est l’offre à ne pas manquer de cet été ! Attention, il faut toutefois faire vite pour en profiter, car celle-ci prend fin le 19 juillet, soit dans quelques jours à peine.