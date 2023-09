Honor s’allie à Orange pour faire baisser le prix de ses meilleurs smartphones

En cette rentrée, Honor fait chuter les prix de ses meilleurs smartphones. Du Honor 90 au Honor Magic5 Pro, le meilleur des smartphones du constructeur profite pêle-mêle de réductions, d'offres de reprise et de cadeaux en quantité.

La rentrée est le moment où chacun porte une attention particulière à son budget, et ça, Honor et Orange l’ont bien compris. Pendant quelques semaines seulement, ils proposent des offres alléchantes sur les meilleurs smartphones du constructeur, toutes catégories de prix confondues. Les produits phares comme le Honor Magic5 Pro (et Lite) ou le Honor 90 (et le Lite) perdent ainsi de 50 à 200 euros.

Voici les offres proposées en ce moment par Honor et Orange :

Le Honor 90 : un design qui sort du lot

Sur sa gamme de prix, le Honor 90 est un peu un cas à part. Son design aux finitions impeccables bénéficie d’un soin particulier que l’on réserve généralement aux smartphones plus haut de gamme. Il est fin, élégant, léger (moins de 200 grammes) et son dos, noir ou vert, lui confère un look unique. Le double module photo rond vient parfaire son aspect singulier et rend ce smartphone reconnaissable entre mille.

Sa prise en main, très agréable, permet de profiter au maximum du bel écran AMOLED de 6,7 pouces. La navigation dans les menus est fluide et le terminal peut afficher des jeux mobiles sans sourciller. Avec 12 Go de RAM et 512 Go de mémoire de stockage, le Honor 90 propose, pour un tarif sous les 500 euros, des performances très acceptables et une compatibilité 5G.

Si l’autonomie est par ailleurs un critère déterminant pour vous, le Honor 90 est probablement le smartphone qu’il vous faut. Avec une autonomie qui frôle les 48 heures et la charge rapide 66 watts, vous n’avez pas à vous soucier de finir la journée sans batterie restante. Jusqu’au 15 septembre, en plus d’une remise de 100 euros, Honor propose par ailleurs une offre intéressante. Pour l’achat du smartphone, le constructeur vous permet de repartir gratuitement avec une paire d’écouteurs HONOR Earbuds X5, un bracelet connecté HONOR Band 7 et 6 mois d’assurance.

Le Honor 90 Lite : taillé pour la photo

Petit frère du Honor 90, le Honor 90 Lite n’a pas grand-chose à envier à son grand frère, à commencer par son capteur principal de 100 mégapixels, son meilleur atout. Avec une optique grand-angle lumineuse, le Honor 90 Lite promet, pour son tarif accessible, une très bonne qualité d’image.

À cela vient s’ajouter une belle dalle LCD 90 Hz de 6,7 pouces qui procure un vrai confort de navigation. Sa généreuse configuration de 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire de stockage permettent également à ce smartphone d’offrir une très bonne expérience utilisateur ainsi que des performances très honorables. Un très bon point pour un produit disponible sous la barre des 300 euros en promotion.

Côté autonomie enfin, le Honor 90 Lite part avec une batterie de 4500 mAh et une charge rapide 22,5 W. De quoi faire le plein de la batterie en moins de deux heures. Mieux, son autonomie dépasse les 48 heures en utilisation normale selon l’organisme de tests DxOMARK. Un très bon résultat pour ce petit smartphone abordable. En ce moment, le Honor 90 Lite est disponible à 239 euros chez Orange.

Honor Magic5 Pro : un excellent smartphone en tous points

Avec une note de 9/10 accordée par la rédaction, le Honor Magic5 Pro réaliste presque un sans-faute. Sur ce smartphone, Honor a fait des merveilles, à commencer par le module photo principal de 50 mégapixels dont la définition est assez exceptionnelle. Les deux autres capteurs (téléobjectif et ultra grand-angle) de même définition et d’une qualité quasiment identique viennent compléter l’appareil de ce smartphone haut de gamme.

Côté écran, le Honor Magic5 Pro bénéficie d’une belle dalle OLED de 6,8 pouces, extrêmement confortable pour une utilisation quotidienne. Couleurs flatteuses, navigation sans aucun ralentissement, l’écran du Honor Magic5 Pro remplit toutes ses promesses. Épaulé par un SoC Snapdragon 8 Gen 2 et une configuration 12 Go de RAM et 512 Go de mémoire de stockage, le Honor Magic5 Pro peut tout encaisser, de l’utilisation la plus simple aux sessions de gaming les plus intenses.

Son autonomie d’un jour et demi est quant à elle très satisfaisante, d’autant plus que le smartphone profite d’une charge rapide 66 W et passe donc de 0 à 100 % en moins d’une heure. En ce moment, Honor propose d’ailleurs, en plus d’une réduction de 200 euros sur cet excellent modèle, d’offrir pour tout achat une paire d’écouteurs Earbuds 3 Pro ainsi qu’une coque pour habiller votre tout nouveau mobile.

Honor Magic5 Lite : un petit frère qui marche dans les pas du grand

Proposé à un tarif de départ sous les 330 euros, le Honor Magic5 Lite a, pour son tarif, une fiche technique très aboutie. Comme sur l’ensemble de ses smartphones, Honor soigne particulièrement la qualité de l’écran et le Magic5 Lite ne fait pas exception à la règle. La dalle AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz offre une très belle colorimétrie et une excellente fluidité. C’est l’idéal pour ceux qui aiment passer des heures à regarder des séries dans les transports en commun.

Son autonomie est également solide grâce à sa batterie de 5 100 mAh et une charge rapide qui promet à peine plus de 60 minutes pour passer de 0 à 100 %. Sa configuration de 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage assurent aussi de bonnes performances dans un usage quotidien. Jusqu’au 15 septembre, Orange offre 50 euros de réductions sur le Honor Magic5 Lite, le faisant ainsi passer à 249 euros. Une offre intéressante pour ce smartphone abordable et complet.