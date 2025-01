Honor change de PDG, les clés du carrosse confiées à un vétéran de chez Huawei

George Zhao Ming, emblématique PDG du chinois Honor, vient de quitter son poste pour raisons de santé. L’intéressé laisse sa place à Li Jian… un ancien cadre de Huawei lui aussi.

George Zhao, patron de Honor, à l’IFA 2024 // Source : Frandroid

L’ex-filiale de Huawei lui doit décidément beaucoup. 10 ans après avoir été nommé PDG d’Honor, George Zhao Ming vient d’annoncer quitter son poste pour raisons de santé. L’intéressé, qui avait auparavant travaillé 17 ans pour Huawei, quitte ainsi l’entreprise après une décennie mouvementée durant laquelle il aura tenu la barre avec talent… en dépit d’une adversité certaine.

George Zhao, que nous avons croisé à de nombreuses reprises au gré des conférences de presse, et qui avait même visité la rédaction de Frandroid il y a quelques années, laisse donc sa place à Li Jian. Réputé pour son expérience et sa vision stratégique, lui aussi est issu des rangs du géant chinois Huawei.

Une page se tourne pour Honor

Avec le départ de George Zhao, c’est une page qui se tourne pour Honor. Sous sa direction, le groupe a nettement changé d’envergure, en parvenant par exemple à devenir la marque de smartphone numéro 1 en Russie, puis à atteindre la seconde place des plus gros vendeurs de smartphones en Chine courant 2020.

Le désormais ex-dirigeant d’Honor avait également su maintenir le cap lorsque Huawei, contraint par les sanctions américaines, avait été contraint fin 2020 de revendre son ancienne filiale à un consortium chinois. Rebaptisé pour l’occasion Honor Terminal Co., Ltd, l’entreprise avait dû trouver une voie vers l’indépendance industrielle et commerciale.

Début 2021, en tout juste quatre mois que l’on imagine intenses, et malgré des difficultés majeures, George Zhao et ses équipes ont notamment réussi à mettre en place des systèmes de R&D, de développement de produits, et une chaîne d’approvisionnement indépendants. Un défi majeur.

Toujours sous la direction de George Zhao, Honor s’est plus récemment réorganisé en vue d’une entrée en bourse. La firme a d’ailleurs légèrement changé de nom fin 2024 pour adopter l’intitulé Honor Device Co, Ltd.