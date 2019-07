Alors qu’on a appris ce mardi que Honor dévoilera son 9X dans quelques semaines, on en découvre désormais un peu plus sur son design. D’après le journaliste Evan Blass, le smartphone serait doté d’un appareil photo rétractable pour les selfies.

C’est dans trois semaines, plus précisément le 23 juillet, que Honor présentera officiellement son nouveau smartphone milieu de gamme, le Honor 9X. Néanmoins, si l’on se doute que le smartphone sera doté de la nouvelle puce milieu de gamme de HiSilicon, le Kirin 810, on ignorait encore en quoi l’appareil intégrerait des nouveautés.

En effet, traditionnellement la gamme X de Honor est l’occasion pour la marque du groupe Huawei d’apporter sur le milieu de gamme des fonctionnalités ou des éléments de design réservés jusqu’à présent à ses seuls smartphones hauts de gamme. Ainsi, le Honor 7X avait apporté le format 18:9 quand le Honor 8X était doté d’une encoche en haut de l’écran. À en croire Evan Blass, le Honor 9X devrait quant à lui intégrer un appareil photo rétractable pour les selfies.

Sur son compte Twitter privé, le journaliste a en effet publié un schéma avec pour seule légende « Honor 9X ». On y découvre un smartphone doté de fines bordures autour de l’écran, sans encoche, mais avec une caméra pop-up en façade. Un design déjà utilisé par Huawei pour son P Smart Z.

Par ailleurs, outre la caméra, on peut découvrir un double appareil photo au dos ainsi qu’un bouton de mise en veille qui semble enfoncé sur la tranche droite. Un choix de design qui rappelle celui du Honor 20 où le bouton de mise en veille faisait également office de lecteur d’empreintes digitales. On imagine donc que Honor intégrera donc un lecteur d’empreintes sur le côté et non pas au dos ou en façade, écran LCD oblige.

On en saura davantage sur le Honor 9X lors de sa présentation officielle en Chine. Celle-ci est attendue pour le 23 juillet prochain. Il faudra probablement patienter encore quelques semaines avant de le découvrir en France.