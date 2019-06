Comme prévu, Huawei a présenté ce vendredi en Chine les trois smartphones de sa nouvelle gamme Nova 5. Au programme, un Nova 5 Pro surpuissant, un Nova 5 avec un nouveau processeur Kirin 810 et un Nova 5i avec un écran percé.

L’annonce de Huawei était attendue et le moins que l’on puisse dire c’est que le constructeur chinois n’a pas déçu. Ce vendredi, il a dévoilé les trois smartphones de sa gamme Nova 5. Trois appareils aux caractéristiques intéressantes, chacun à leur manière.

Le Nova 5 Pro, un smartphone haut de gamme

Le plus premium des trois appareils est logiquement baptisé Nova 5 Pro. Le smartphone est en effet équipé de la puce Kirin 980 que Huawei réservait jusque là à ses seuls P30 et Mate 20, à l’exception notable des appareils de sa marque Honor. Outre ce SoC haut de gamme, le Huawei Nova 5 Pro est également doté de 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage. Pour l’écran, on retrouve une dalle Amoled de 6,39 pouces d’une définition de 2340×1080 pixels avec une petite encoche en haut. La batterie dispose quant à elle d’une capacité de 4000 mAh avec une compatibilité charge rapide 40W.

Pour la photo, le Huawei Nova 5 Pro est équipé d’un capteur de 32 mégapixels pour les selfies, mais se distingue surtout par son module à quatre appareils au dos :

Principal 48 mégapixels (f/1,8)

Ultra grand-angle 16 mégapixels (f/2,2)

Capteur pour le mode portrait 2 mégapixels (f/2,4)

Macro 2 mégapixels (f/2,4)

Une configuration qui fait bel et bien penser à celle du Honor 20 lancé ce vendredi en France. En Chine, le Huawei Nova 5 Pro sera disponible à compter du 28 juin à partir de 2999 yuans HT (386 euros). On ignore encore si le smartphone sera proposé à terme sur le marché français.

Le Nova 5, premier smartphone sous Kirin 810

Huawei a également profité de l’événement pour dévoiler le Nova 5. Particularité de ce smartphone, il s’agit du tout premier du constructeur à bénéficier du Kirin 810, un nouveau SoC de HiSilicon. Celui-ci intègre deux cœurs haute performance Cortex A76 cadencés à 2,27 GHz, six cœurs Cortex A55 à 1,88 GHz pour les tâches moins gourmandes, et une puce graphique Mali-G52 pour la puissance graphique.

Il s’agit là de la seule différence entre le Nova 5 Pro et le Nova 5, qui profite autrement des mêmes caractéristiques techniques que son grand frère au niveau de l’écran, de la batterie ou des modules photo au dos.

Le Huawei Nova 5 sera disponible le 20 juillet en Chine, au tarif de 2799 yuans HT (360 euros) pour la version 8/128 Go.

Le Nova 5i, un smartphone à écran percé

Huawe est l’un des premiers constructeurs à avoir intégré un écran percé sur ses smartphones, avec le Honor View 20 et le Nova 4. Le Huawei Nova 5i reprend donc ce design avec toujours la même contrainte pour les autres constructeurs que Samsung : l’écran utilise une technologie et non pas LCD.

Le smartphone embarque ainsi une dalle de 6,4 pouces de 2340×1080 pixels, ainsi qu’une puce Kirin 710, 6 ou 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 4000 mAh. Pour la photo, le Huawei Nova 5i intègre lui aussi quatre modules au dos :

Principal 24 mégapixels (f/1,8)

Ultra grand-angle 8 mégapixels

Capteur pour le mode portrait 2 mégapixels

Macro 2 mégapixels.

De son côté, le Huawei Nova 5i sera proposé en Chine à partir de 1999 yuans HT (257 euros) à partir du 28 juin. Là aussi, on ignore si le smartphone arrivera sur le marché français.