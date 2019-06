Le Huawei Nova 5 s’apprête à être dévoilé en Chine, et le milieu de gamme va être le fer de lance d’une nouvelle plateforme. Huawei a confirmé un nouveau SoC Kirin gravé en 7nm, qui sera probablement le Kirin 810.

Huawei a beau subir le bannissement américain, le constructeur chinois ne s’arrête pas de produire des appareils pour autant. Si son élan a bien été endigué en Europe et aux US suite à cette décision, son territoire natal est toujours plus friand de ses créations.

Sous peu, la marque y dévoilera le Huawei Nova 5. Cette gamme a tendance à changer de nom lorsqu’elle sort en Occident, et met en avant de belles avancées pour le milieu de gamme. Cette année, c’est un nouveau SoC qui nous est dévoilé comme l’a remarqué Android Central.

Le Kirin 810 sera gravé en 7nm

Avant même que le téléphone ne soit officialisé, He Gang, responsable de la division smartphone, a dévoilé sur Weibo que ce dernier profiterait d’un nouveau processeur. Il confirme que celui-ci sera gravé en 7nm, comme le Kirin 980 équipant le haut de gamme du constructeur.

Il n’y a pas vraiment de doute : il s’agira très probablement du Kirin 810, le successeur du Kirin 710 équipant le milieu de gamme du constructeur. Cette annonce ferait de Huawei l’un des rares constructeurs (en date) à proposer deux puces en 7nm.

Cette année, il n’est pas dit que nous profitions du Nova 5 sous un autre nom. Le bannissement américain risque en effet de rendre l’opération impossible. Il est déjà presque heureux que Huawei puisse sortir un nouveau SoC après avoir perdu le soutien d’ARM, même si le Kirin concerné ici a dû être conçu bien avant que l’affaire ne prenne forme.

C’est sur les futurs modèles que l’impact de ce jeu politique se ressentira vraiment.