Cette smartwatch Huawei va faire le bonheur des sportifs grâce à cette offre Amazon

Avec son design attrayant, ses fonctions bien pensées et sa grande autonomie, la Huawei Watch GT 3 est une bonne montre connectée pour celles et ceux qui ont un budget restreint : aujourd’hui, elle est à seulement 149 euros contre 249 euros de base.

Les montres connectées sont devenues une catégorie de produit à part entière qui met en avant un suivi sportif complet et des fonctionnalités poussées côté santé. Huawei propose de bonnes références dans ce domaine, qui ne sont pas sans défaut, mais on le mérite d’être à un bon rapport qualité-prix, comme la Huawei Watch GT 3. D’ailleurs, la voilà encore plus abordable grâce à cette remise de 100 euros sur son prix de base.

La Huawei Watch GT 3 en bref

Un joli design

Un bon suivi du GPS et les mesures de santé

L’autonomie de plus d’une semaine

Dans son format 46 mm, la Huawei Watch GT 3 est sorti au prix de 249 euros, mais en ce moment, la smartwatch est remisée à 149,99 euros sur le site d’Amazon.

Une jolie tocante

La Huawei Watch GT 3 a des traits sportifs tout en présentant des finitions exemplaires, à la manière des montres horlogères. Elle est déclinée en deux formats pour convenir à tous les poignets : 46 mm ou 42 mm. Dans ce bon plan, il s’agit du plus grand format dont la navigation se fait à l’aide de la lunette rotative. Elle assure une bonne fluidité dans les menus et permet de ne pas toucher l’écran de la montre.

Elle offre un format circulaire avec un bel écran Oled de 1,43 pouce (466 × 466 pixels), aux bordures fines pour se fondre dans le boîtier en acier inoxydable. Elle est aussi agréable à porter grâce à son poids de seulement 43 g.

Sportive, endurante, mais limité

La montre assure un bon suivi grâce à ses nombreux capteurs. Elle a un capteur de fréquence cardiaque, elle peut mesurer la saturation d’oxygène dans le sang et s’équipe d’un GPS pour retrouver le tracé de ses entraînements. D’ailleurs, le GPS offre un suivi bien précis. Plus surprenant : la montre est capable de mesurer la température de votre peau, et donc de vous avertir en cas de fièvre. Quant au sport, on a le droit à une centaine de programmes d’entraînement, dont la natation, puisque la montre est étanche jusqu’à 5 ATM.

Même s’il est possible désormais d’installer des applications tierces, elle pêche surtout pour son manque d’application… Les usages sont bien trop limités en dehors du sport. Elle se rattrape en proposant une belle autonomie : elle a tenu 9 jours avant qu’elle ne tombe à court de batterie durant notre test. Un bon score, puisque le mode always-on était activé et ainsi que le GPS à plusieurs reprises pour une séance de course à pied.

Pour en apprendre davantage, retrouvez notre test complet sur la Huawei Watch GT 3.

