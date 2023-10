Huawei, Honor et Vivo : « Nous vous recommandons de désinstaller Google immédiatement »

L'application Google, présente sur des millions d'appareils à travers le monde, est soudainement accusée d'activités malveillantes. Est-ce un simple bug, une erreur de détection ou quelque chose de plus sérieux ?

Ces derniers jours, si vous avez un téléphone Huawei, Honor ou Vivo, vous avez peut-être eu une drôle de surprise. Une notification a pu s’afficher sur votre écran, vous disant que l’application Google était un malware, c’est-à-dire un logiciel malveillant. Plus précisément, elle serait un « cheval de Troie », un type de virus qui peut faire pas mal de dégâts, comme envoyer des SMS tout seul, voler vos infos persos ou installer d’autres applis sans que vous le sachiez.

Selon l’avertissement, l’application Google, entre autres, envoie des SMS sans le consentement de l’utilisateur, vole des informations personnelles et installe silencieusement d’autres applications. « Nous vous recommandons de la désinstaller immédiatement », conclut le message.

D’après ce qu’on sait, ce problème aurait commencé après la dernière mise à jour de l’application Google. Les outils de sécurité des téléphones Huawei et de certains modèles Vivo ont réagi en la classant comme dangereuse. Et il semblerait que ce ne soit pas juste quelques cas isolés : plein de gens en parlent sur les forums de Google, chez Huawei et sur Reddit.

Fausse alerte, mais on se pose des questions

La plupart des experts pensent que c’est probablement une fausse alerte. D’autres logiciels de sécurité n’ont pas trouvé de problème avec l’application Google, et il est assez difficile d’imaginer que Google ait laissé passer un virus aussi gros dans une de ses applis principales.

Cependant, on ne comprend pas vraiment pourquoi ni Huawei, ni Vivo, ni Google n’ont encore réglé ce problème, surtout que les premiers messages d’utilisateurs qui ont remarqué le souci datent d’il y a plusieurs jours. Cela crée pas mal d’inquiétudes et de confusions pour rien chez les utilisateurs et ça montre qu’il est réellement important que les boîtes de tech communiquent vite et bien quand il y a un souci de sécurité.

Il semblerait que les téléphones mobiles Huawei, Honor et Vivo utilisent le moteur de détection de virus Avast pour sécuriser les appareils de leurs utilisateurs. Cependant, un couac est survenu : le moteur Avast a mal identifié les applications Google, les signalant à tort comme étant des chevaux de Troie.

En attendant que le problème soit résolu officiellement, les utilisateurs ont trouvé quelques astuces pour faire disparaître ces notifications embêtantes. Sur les smartphones Huawei, il suffirait d’effacer les données et le cache de l’application Optimizer et de redémarrer le téléphone. Sur un smartphone Vivo, vous pouvez essayer de faire la même chose avec l’application iManager.

Pour qu’un problème comme ça ne se reproduise plus, les marques de tech doivent mieux travailler ensemble pour s’assurer que leurs produits et services fonctionnent bien ensemble. Les mises à jour doivent être testées sous toutes les coutures pour éviter les erreurs. Et si jamais il y a une fausse alerte, il faut dire rapidement aux utilisateurs ce qu’il se passe et comment régler le problème.