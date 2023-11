L’ingéniosité de Huawei mise en lumière par un démontage du Mate 60 Pro

Un démontage du Mate 60 Pro permet de comprendre un peu mieux comment Huawei contourne l'embargo américain pour revenir en force.

Le Huawei Mate 60 Pro n’a pas fini de faire parler de lui. Dévoilé en Chine à la toute fin du mois d’août, le smartphone enregistre d’excellentes ventes sur les premières semaines de son lancement. L’appareil cristallise les efforts de Huawei pour se jouer de l’embargo américain, pourtant très sévère, qui lui a été infligé.

Or, Nikkei Asia vient apporter une nouvelle preuve du pied de nez que Huawei semble faire aux autorités étasuniennes. Le média économique japonais a travaillé avec Fomalhaut Techno Solutions, un spécialiste du démontage, pour aller regarder ce qu’il y avait dans les entrailles dudit Mate 60 Pro.

Le constat est intéressant : les composants chinois du Mate 60 Pro constituent 47 % de sa valeur. C’est une hausse importante de 18 % points de pourcentage par rapport au Mate 40 Pro sorti il y a trois ans. Il s’agit là d’un sacré tour de force de la part de Huawei et, pour comprendre pourquoi, il faut rappeler un peu le contexte.

Le Mate 60 Pro contre l’embargo

Depuis 2019, l’embargo américain empêche Huawei de collaborer avec des entreprises américaines sans autorisations spéciales, et les smartphones de la marque ne peuvent ainsi plus profiter des services Google. Mais, depuis 2020, les mesures prises par Washington interdisent également aux entreprises étrangères de fournir à la firme chinoise des composants ayant profité de technologies américaines pour être conçus.

En conséquence, on a vu Huawei rencontré beaucoup de difficultés à produire des smartphones intéressants, les modèles des dernières années étaient notamment privés d’une compatibilité avec le réseau 5G. Un énorme point faible en 2023.

Sauf que le Mate 60 Pro, en plus d’être un smartphone haut de gamme bardé de technologies intéressantes, profite justement de la 5G. Chose qui paraissait impossible tant les lignes d’approvisionnement de Huawei étaient asphyxiées par les États-Unis.

Les autorités américaines n’ont d’ailleurs pas tardé à s’intéresser de près à ce Mate 60 Pro en le soupçonnant d’avoir enfreint l’embargo par l’utilisation de technologies américaines. Le gouvernement a d’ailleurs indiqué qu’il comptait se renseigner plus en détail.

Huawei compte sur les fournisseurs chinois

Au cœur des suspicions, on trouve la puce Kirin 9000S. C’est elle qui permet au Mate 60 Pro de goûter à la 5G. D’après le démontage du smartphone effectué par Fomalhaut, il s’agit d’un SoC conçu par HiSilicon — la filiale de Huawei dédiée aux semiconducteurs — et fabriqué par le Chinois SMIC (Semiconductor International Manufacturing Corp.).

On apprend que SMIC aurait utilisé de vieux équipements non concernés par l’embargo américain. Ensuite, grâce à quelques ajustements techniques (expositions répétées pour graver et déplacement du substrat sur lequel la gravure est faite), l’entreprise aurait ainsi pu graver cette puce Kirin 9000S avec une taille équivalente au 7 nm. Des astuces ingénieuses qui montrent une forte détermination à contourner les sanctions.

Au-delà de ça, Huawei s’est beaucoup tourné vers des fournisseurs chinois pour créer son Mate 60 Pro. Nikkei cite notamment plus d’écrans en provenance de BOE et des composants pour les contrôles tactiles désormais achetés auprès d’un partenaire chinois.

Huawei en force en Chine

En d’autres termes, Huawei s’est recentré sur son marché domestique aussi bien pour les ventes de smartphones que pour leur conception et fabrication. Plusieurs analystes évoquent d’ailleurs un sentiment patriotique en Chine qui poussent les consommatrices et consommatrices à acheter des produits Huawei. Cela se ressent notamment par une forte hausse des ventes sur le troisième trimestre 2023.

Huawei n’est donc pas mort, loin de là. Le géant semble bien parti pour retrouver sa superbe, au moins dans son pays natal, la Chine. Enfin, précisons que les sanctions contre la firme ont été infligées après que les services de renseignement américains l’ont accusé d’utiliser ses infrastructures réseau pour mener des opérations d’espionnage pour le compte de Pékin.