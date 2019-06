Huawei doit dévoiler ce vendredi un nouveau smartphone haut de gamme pour le marché chinois. A mi-chemin entre le Honor 20 et le Huawei P30, le Huawei Nova 5 Pro a d’ores et déjà fuité avec plusieurs photos publiées sur Twitter.

Malgré ses déboires avec l’administration américaine, Huawei continue de développer et de lancer de nouveaux smartphones sur le marché. C’est notamment le cas pour la Chine où les appareils ne bénéficient pas des services Google.

Ce vendredi, le constructeur doit dévoiler officiellement sa toute nouvelle gamme Nova 5. Alors qu’on a appris en début de semaine que le modèle principal bénéficierait d’une toute nouvelle puce Kirin gravée en 7 nm, c’est cette fois la version Pro qui nous intéresse.

En effet, la page Evaluation Shop a publié sur Weibo plusieurs photos de ce qui semble être le prochain smartphone premium de la gamme Nova, le Huawei Nova 5 Pro. On peut découvrir de nombreux clichés de l’appareil dont le design fait particulièrement penser à un mélange entre le Huawei P30 et le Honor 20. Ainsi, l’écran devrait intégrer une dalle OLED avec une fine encoche en haut et un lecteur d’empreintes intégré, tandis que le module photo au dos devrait intégrer quatre appareils photo.

Du côté des caractéristiques techniques, le Huawei Nova 5 Pro est attendu avec un écran OLED de 6,39 pouces affichant 2340 pixels par 1080, une puce haut de gamme Kirin 980, une batterie de 3500 mAh, un système de charge rapide 40W et quatre appareils photo au dos :

grand-angle 48 mégapixels au dos (f/1,8)

ultra grand-angle 16 mégapixels (f/2,2)

portrait 2 mégapixels (f/2,4)

macro 2 mégapixels (f/2,4)

La présence d’un objectif macro à l’arrière ainsi que d’un objectif dédié au mode portrait rappelle clairement la configuration du Honor 20, qui sera disponible en France dès ce vendredi.

On en saura plus sur le Huawei Nova 5 Pro dès ce vendredi, lors de sa présentation officielle, notamment concernant son prix et sa date de disponibilité en Chine. Pour l’heure, rien n’indique que le smartphone sortira également en France.