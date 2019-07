Les Honor 9X et Honor 9X Pro devraient bientôt être dévoilés. En attendant, leurs fiches techniques supposées se montrent sur le web.

Cela fait quelques semaines que nous parlons régulièrement du Honor 9X ainsi que de sa déclinaison mieux dotée, le Honor 9X Pro. Voilà que le site russe Xiaomishka prétend avoir mis la main, au travers de captures d’écran, sur certaines caractéristiques des deux smartphones plutôt orientés milieu de gamme.

Ces informations sont à prendre avec beaucoup de pincettes, mais elles paraissent assez crédibles. Voici donc les fiches techniques auxquelles il faudrait s’attendre.

#Honor #Honor9X #Honor9Xpro

What do you know about Honor 9X & 9X Pro specs?

I will share with you some information. pic.twitter.com/aBmTJOshu9

— Xiaomishka (@xiaomishka) July 9, 2019