Présenté officiellement en mai dernier, le Honor 20 Pro n’avait plus donné de nouvelles depuis. Maintenant que les soucis entre les États-Unis et le groupe Huawei sont réglés, le smartphone pourra enfin sortir en France. Honor nous a confirmé qu’il arriverait le 22 août prochain.

Il y a des smartphones qui naissent sous de bonnes étoiles et il y a les autres. Le Honor 20 Pro fait clairement partie de la seconde catégorie. Il faut dire que l’appareil a été dévoilé officiellement par la marque du groupe Huawei le 21 mai dernier, c’est-à-dire le lendemain de l’annonce des sanctions des États-Unis contre le groupe Huawei.

Résultat des courses, au jour de sa présentation, il y a deux mois, les responsables de Honor ignoraient si le smartphone pourrait un jour sortir dans le commerce sous Android avec les services Google. Finalement, les choses se sont arrangées pour Huawei et Honor. Le mois dernier, Donald Trump a annoncé la levée partielle des sanctions contre le groupe chinois, et Honor a même annoncé que plusieurs de ses smartphones — dont les Honor 20 et Honor View 20 — pourraient bel et bien profiter d’Android 10 Q lorsque la mise à jour sera disponible.

Une sortie annoncée pour le 22 août en France

Fin de la saga ce jeudi. En effet, Honor France nous a confirmé que le Honor 20 Pro, le modèle haut de gamme annoncé en même temps que le Honor 20, sortirait finalement bel et bien en France. Il sera ainsi proposé dès le 22 août au tarif de 599 euros.

Pour rappel, le Honor 20 Pro reprend l’ensemble des caractéristiques du Honor 20 avec un écran LCD percé de 6,26 pouces, une puce Kirin 980, un appareil photo frontal de 32 mégapixels et quatre appareils photo au dos. Néanmoins, il se distingue de son petit frère par une batterie plus large de 4000 mAh contre 3750, une configuration 8/256 go plus costaud, la disparition de l’objectif portrait pour un objectif zoom x3 de 8 mégapixels et une plus grande ouverture sur l’appareil photo principal, qui passe de f/1,8 à f/1,4 avec stabilisation optique.