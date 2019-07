C’est la semaine prochaine, le 23 juillet pour être précis, que Honor présentera officiellement son tout nouveau smartphone milieu de gamme, le Honor X9X. L’appareil devrait notamment permettre de faire un bond en avant pour les photos en basse lumière comme le suggèrent des photos mises en ligne en avance par Honor.

Le 23 juillet prochain, Honor dévoilera officiellement en Chine son dernier smartphone, le Honor 9X. Succédant au Honor 8X, il s’agira d’un smartphone milieu de gamme. Or, sur cette gamme de prix, la marque du groupe Huawei — comme la plupart de ses concurrents — a toujours eu du mal sur la photo en basse lumière.

C’est apparemment l’un des aspects sur lesquels Honor a particulièrement travaillé pour son nouveau Honor 9X. C’est en tous cas ce que suggèrent plusieurs clichés mis en ligne sur Twitter par le leaker indonésien Bang gogo. Dans ses photos, on peut voir en filigrane la mention « Honor 9X Triple Camera », ce qui indiquerait donc qu’elles auraient été prises avec l’appareil de Honor.

Surtout, comme le signale le site GSM Arena, ce sont deux autres photos mises en ligne par Honor sur Weibo qui permettent de découvrir les performances en basse lumière du smartphone. Bien que l’on ignore si les clichés ont bel et bien été pris avec le Honor 9X, reste que Honor compte cette fois mettre l’accent sur cette fonctionnalité sur un smartphone milieu de gamme.

Pour rappel, le Honor 9X devrait être doté d’un appareil photo de 48 mégapixels au dos. La version « Pro » profiterait quant à elle d’un capteur de 8 mégapixels supplémentaire, probablement pour l’ultra grand-angle.

On sera fixé sur les caractéristiques des Honor 9X et 9X Pro lors de leur présentation qui aura lieu le 23 juillet en Chine. Il faudra probablement patienter quelques semaines supplémentaires avant d’en savoir plus quant à une sortie en France.