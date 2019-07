Alors que les prochains smartphones de Honor doivent être dévoilés officiellement la semaine prochaine en Chine, les Honor 9X et 9X Pro se dévoilent à travers ses caractéristiques. Les appareils ont en effet été certifiés par la TENAA, l’organisme chinois de régulation des télécoms.

C’est le 23 juillet, soit mardi de la semaine prochaine, que Honor présentera en grande pompe ses nouveaux smartphones milieu de gamme, les Honor 9X et 9X Pro. Un calendrier en avance par rapport à l’an dernier, puisque le Honor 8X avait quant à lui été présenté en août.

Toujours est-il qu’à quelques jours de leur présentation officielle, les Honor 9X et Honor 9X Pro ont désormais droit à leurs fiches de caractéristiques sur le site de la TENAA, l’organisme de certification des produits électroniques en Chine. L’occasion de confirmer certaines rumeurs et des caractéristiques déjà pressenties.

On y découvre donc que les Honor 9X et Honor 9X Pro — présentés respectivement sous les noms de code HLK-AL10 et HLK-AL00 — seront tous deux équipés d’une batterie de 3 900 mAh, qu’ils mesureront 163,1 x 77,2 x 8,8 mm pour un poids de 206 grammes, et qu’ils seront disponibles en noir, bleu, rouge, dégradé de bleu de dégradé de violet. Pour l’écran, la TENAA confirme que les deux appareils seront dotés de dalles LCD de 6,59 pouces affichant 2340 x 1080 pixels.

Des différences pour la mémoire, le stockage et la photo

La fiche vient également donner quelques informations concernant les performances, puisqu’elle pointe vers deux versions pour le Honor 9X Pro, à 6 ou 8 Go de RAM, et 128 ou 256 Go de stockage, extensible jusqu’à 512 Go. On y voit également la présence d’un appareil photo à trois capteurs de 48, 8 et 2 mégapixels, ainsi que d’un appareil pour les selfies de 16 mégapixels.

Le Honor 9X classique devrait quant à lui profiter d’une RAM de 4, 6 ou 8 Go avec un stockage de 64, 128 ou 256 Go. La principale différence entre les deux modèles devrait être au niveau du module photo, puisque le Honor 9X ne devrait profiter que de deux capteurs au dos, de 48 et 2 mégapixels. Manquerait donc le capteur de 8 mégapixels du Honor 9X Pro. Une stratégie déjà adoptée par Honor pour les Honor 20 et 20 Pro avec des configurations très proches qui différaient surtout sur la photo.

Il faudra encore patienter jusqu’au 23 août pour en savoir plus sur les Honor 9X et Honor 9X Pro. C’est à cette date que les deux smartphones seront officialisés par Honor en Chine. Ils devraient par ailleurs être annoncés plus tard encore en France comme c’est l’usage pour la marque du groupe Huawei.