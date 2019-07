En 2018, Honor a fait son premier pas sur le marché des PC avec le Magicbook. Cette année, il connaîtra un successeur avec le Magicbook Pro, dont voici la première image officielle.

Huawei est présent depuis un petit temps maintenant sur le marché des PC portables, et nous a offert avec le Matebook X Pro l’un des ultraportables les plus séduisants du marché. Cependant, saviez-vous qu’il n’était pas le seul ?

En effet, sa marque sœur Honor a décidé de suivre le même chemin, et a livré en 2018 son premier ordinateur portable : le Magicbook. Ce dernier était plus qu’inspiré des Macbook, et offrait un excellent rapport qualité/prix… pour peu que vous l’importiez, puisqu’il n’a jamais été distribué officiellement en France.

Le Honor Magicbook Pro se dévoile

Honor n’a pas abandonné ce marché, loin de là. Alors que nous découvrirons probablement demain son premier téléviseur, la marque tease sur ses réseaux sociaux chinois la venue d’un nouveau PC : le Magicbook Pro.

Successeur ou nouvelle gamme ? Nul ne sait pour le moment s’il prendra la place du Magicbook originel ou sera vendu à ses côtés, mais son sobriquet « Pro » laisse à penser qu’il profitera d’une fiche technique améliorée permettant une plus grande productivité. La marque promet au moins un écran borderless, de hautes performances et un profil plus fin. La rumeur veut qu’il profite d’un CPU Intel i5-8265U couplé au GPU Nvidia MX250, avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage en SSD.

Du même temps, selon Gizmochina, il a été confirmé que ce Magicbook Pro profiterait d’un écran IPS LCD Full HD au ratio 16:9, qui couvrirait l’espace de couleurs sRGB à 100%. L’écran du premier modèle était l’un de ses points faibles, et on espère que cela sera réglé sur ce nouveau produit.

Nous le découvrirons bien assez tôt, puisqu’il devrait être présent lors d’une présentation prévue demain par Honor en Chine. Espérons que la marque ose par la suite offrir ce produit en vente en France, où il pourrait rencontrer un franc succès s’il se positionnait intelligemment en termes de tarifs.