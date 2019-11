Ce mercredi, la marque Honor a dévoilé un nouveau modèle de bracelet connecté, le Honor Band 5 Sport. Celui-ci est proposé à 19,90 euros et son capteur peut être positionné dans un clip à fixer à ses baskets.

En juillet dernier, Honor dévoilait son bracelet connecté Honor Band 5. Proposé à un prix très attractif de 33 euros, il peut tout de même être trop élevé pour celles et ceux qui souhaiteraient un modèle uniquement dédié au sport.

C’est désormais chose faite avec la présentation, ce mercredi — en même temps que le Honor 9X — du nouveau bracelet connecté de la marque chinoise. Logiquement, le Honor Band 5 Sport est dédié… au sport. Néanmoins, il s’agit d’un bracelet plus entrée de gamme que le Honor Band 5.

Un simple écran monochrome

Il faut dire que le bracelet ne propose qu’un écran monochrome. D’ailleurs, plus qu’un bracelet, il s’agit d’un simple capteur qui peut être intégré dans un bracelet, à la manière de ce que proposait à l’époque Xiaomi avec son Mi Band 2. L’intérêt ici est que le capteur est fourni non seulement avec un bracelet en tissus élastique, mais aussi avec un petit clip.

Il est ainsi possible de retirer le capteur du bracelet pour l’intégrer au clip et l’attacher à ses baskets avant d’aller courir. Une fonctionnalité qui va ainsi permettre de compter plus précisément le nombre de pas et la foulée que lorsque le capteur est attaché à la main.

Du côté des fonctionnalités en revanche, le Honor Band 5 Sport fait dans la sobriété. Il se cantonne à la mesure d’activité avec le nombre de pas, de calories brûlées, la distance parcourue, l’heure et l’affichage de l’autonomie restante. Il n’est pas question ici de mesure du sommeil, de suivi par GPS ou de contrôle de la musique.

Le Honor Band 5 Sport sera proposé d’ici le début de l’année 2020 au prix de 19,90 euros.