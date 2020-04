Le Honor 9X Pro est disponible : déjà 30 euros de remise et une paire d’écouteurs Bluetooth offerte

Sur le papier le Honor 9X Pro est un smartphone à l'excellent rapport qualité-prix. Les 16 et 17 avril, il devient encore plus intéressant puisqu'il bénéficie d'une remise immédiate de 30 euros et vient accompagné d'une paire d'écouteurs Bluetooth offerte.

Lancé ce jeudi, le Honor 9X Pro bénéficie déjà d’une importe remise sur le site officiel de Honor. En effet, pour toute commande passée le 16 et le 17 avril, Honor propose une remise immédiate de 30 euros sur le Honor 9X Pro, faisant ainsi baisser son prix à 219 euros. Ce n’est pas tout, puisqu’une paire d’écouteurs Bluetooth Honor Sport Pro est également offerte, d’une valeur de 79,90 euros.

De la puissance à moindre prix

Si l’on compare le Honor 9X et le Honor 9X Pro, la principale différence se situe au niveau du processeur. En effet, le Honor 9X Pro intègre la nouvelle puce Kirin 810 — c’est une première chez Honor — gravée en 7 nanomètres. Avec celle-ci le Honor 9X Pro est évidemment capable de naviguer sans accroc dans les applications, mais surtout de faire tourner les jeux gourmands sans ralentissement. Le Kirin 810 est accompagné de 6 Go de RAM, avec également un système de refroidissement liquide pour éviter toute surchauffe et baisse de performances.

Version Pro oblige, le dernier smartphone de Honor vient avec une capacité de stockage de 256 Go par défaut. Une caractéristique très rarement proposée par les autres constructeurs, même sur des téléphones haut de gamme vendus autour des 1 000 euros.

Pour consommer ou créer du contenu

La face avant du Honor 9X Pro est équipée d’un grand écran IPS LCD de 6,59 pouces qui recouvre 92 % de la face avant. Ici, pas d’encoche ni de poinçon, mais plutôt un mécanisme pop-up dans lequel loge la caméra frontale de 16,3 mégapixels. L’écran devient ainsi un outil parfait pour regarder ses vidéos dans les meilleures conditions et dans un châssis le plus compact possible.

Sur la face arrière, le Honor 9X Pro laisse la place à une triple caméra avec capteur principal, capteur de profondeur et objectif ultra grand-angle. Le capteur principal profite d’un objectif avec une grande ouverture, permettant ainsi de capturer plus de lumière. Le rendu est ainsi contrasté, avec des couleurs vives.

Vous pouvez retrouvez encore plus d’informations au sujet du Honor 9X Pro dans notre précédent article.

L’excellent rapport qualité-prix

Vous l’aurez compris, le Honor 9X Pro est un smartphone polyvalent, et également endurant grâce à sa batterie de 4 000 mAh. Il convient à tous les types d’usages. Le Honor 9X Pro tourne d’ailleurs sous une version open source d’Android, mais avec les services de Huawei, les Huawei Mobile Services. La boutique d’applications se nomme AppGallery, et elle continue d’attirer de nouveaux développeurs. Les applications de tous les jours et les plus connues sont d’ores et déjà présentes, comme Twitter, Snapchat ou encore Amazon.

L’excellent rapport qualité-prix du Honor 9X Pro est ainsi un bon moyen d’essayer les Huawei Mobile Services. Les 16 et 17 avril, le Honor 9X Pro profite de 30 euros de remise immédiate sur le site officiel de Honor. Son prix passe ainsi à 219 euros, avec en plus une paire d’écouteurs Bluetooth Honor Sport Pro offerte.