Honor 9X Pro : 4 points sur lesquels le nouveau smartphone d’Honor se distingue

Honor lance en France son Honor 9X Pro, une version améliorée du Honor 9X qui était un très bon rapport qualité-prix de l'année 2019.

Après un Honor 9X réussi, la marque peaufine sa recette avec le Honor 9X Pro. Une version 2020 du smartphone abordable qui conserve les nombreuses qualités de son prédécesseur, tout en perfectionnant encore certains points. Le Honor 9X Pro sera disponible au prix de 249 euros sur le site d’Honor, dans le courant du mois de mars. Voici les quatre points les plus importants à retenir à son sujet.

Une triple caméra pour tous les scénarios

La photographie est devenue l’un des critères les plus importants lors du choix d’un nouveau smartphone. À ce titre, le Honor 9X Pro a tout pour répondre aux attentes des utilisateurs. En effet, le dernier smartphone d’Honor est équipé d’une triple caméra arrière avec la configuration suivante :

un capteur principal de 48 mégapixels avec une ouverture f/1,8

avec une ouverture f/1,8 un objectif ultra grand-angle avec un champ de vision de 120 degrés

un capteur de 2 mégapixels dédié au calcul de la profondeur de champ

Une configuration éprouvée, mais qui souffre souvent de ratés dans les smartphones de cette gamme de prix. Le Honor 9X Pro, au contraire, ne vous trahira pas quand il s’agit de photos. La taille du capteur principal et la grande ouverture de son objectif permettent au Honor 9X Pro de capter plus de lumière. C’est pourquoi les photos du Honor 9X Pro sont réussies : elles sont vives et contrastées, prêtes à être partagées sans retouches.

Honor mise aussi sur les photos de nuit avec le Honor 9X Pro. En effet, ce smartphone est équipé d’un mode nuit épaulé par l’intelligence artificielle. Lors d’une prise de vue de nuit, le temps d’exposition va automatiquement s’allonger afin de capter plus de lumière. C’est pour compenser les mouvements de la main que l’intelligence artificielle va intervenir.

Écran de 6,59 pouces sans interruption

Vous l’aurez remarqué, l’écran du Honor 9X Pro n’a ni encoche ni bulle pour la caméra de façade. À la place, le Honor 9X Pro vient équipé d’un mécanisme qui laisse sortir la caméra du châssis lorsque c’est nécessaire, à savoir pour les selfies. Ce mécanisme laisse donc la dalle IPS LCD de 6,59 pouces profiter de toute la surface avant de l’écran. L’écran occupe ainsi 92 % de la face avant. Un excellent ratio, comparable à des smartphones haut de gamme récents.

Honor annonce aussi avoir travaillé sur son propre traitement de l’image, basé sur le HDR. Grâce à lui, le Honor 9X Pro est capable d’afficher des vidéos avec une bonne plage dynamique, qui comprend des détails à la fois dans les zones sombres et lumineuses de l’image.

Une nouvelle puce Kirin 810

C’est ici que réside la principale différence avec le Honor 9X classique : le Honor 9X Pro est équipé du nouveau processeur Kirin 810 avec 6 Go de RAM. C’est la première fois que ce processeur équipe un smartphone Honor. Pour vous donner un ordre d’idée, le Kirin 810 est légèrement plus puissant que le Snapdragon 730 que l’on a retrouvé sur plusieurs smartphones à succès de 2019.

Dans les faits, le Kirin 810 est un processeur qui sait répondre à tous types d’usages. Il promet une navigation fluide, ainsi qu’une excellente expérience en jeu, aussi bien en matière de graphisme que de performances. Un processeur plus puissant qui est aussi capable de mieux gérer le traitement numérique des photos pour en améliorer la qualité. Enfin, le Kirin 810 profite d’une finesse de gravure de 7 nanomètres. Concrètement, ce procédé est responsable du gain de performances de cette puce, tout en limitant sa consommation énergétique.

Un rapport qualité-prix pour lui

Le Honor 9X Pro est une version améliorée du Honor 9X : son processeur est plus puissant, il a plus de mémoire vive et sa capacité de stockage passe à 256 Go dans sa version de base. Malgré toutes ces améliorations, le prix ne change pas. Le Honor 9X Pro est vendu sur le site de Honor au prix de 249 euros.

Un prix très attractif donc, pour inciter les utilisateurs à essayer les Huawei Mobile Services, les services intégrés de Huawei aux smartphones du groupe. Ces services comprennent notamment l’AppGallery, une boutique d’applications sur laquelle le groupe mise beaucoup en invitant les développeurs à l’utiliser.