HP préparerait une tablette pas chère pour enquiquiner la Surface Go de Microsoft

HP prévoit de sortir sa tablette d'entrée de gamme dans le courant du mois de décembre, pour un peu moins de 500 dollars. Celle-ci embarque un écran 2K, un caméra rotative et une configuration d'entrée de gamme.

Il est des produits qui semblent donner dans la surenchère lorsqu’il s’agit de leur trouver un nom, comme le récent Realme GT Master Edition par exemple. Il en est d’autres, et c’est le cas de cette tablette, qui misent sur une approche beaucoup plus minimaliste. Le HP 11, comme son nom l’indique, est une tablette produite par HP dotée d’une dalle de 11 pouces.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs PC portables du moment ?

Son objectif principal ? Venir concurrencer Microsoft sur son propre terrain, en sortant une tablette capable d’asticoter la Surface Go de la firme de Redmond, qui devrait être présentée lors du Surface Event du 22 septembre.

Les atouts du HP 11

Pour ce faire, le HP 11 propose un écran tactile haut de gamme, puisqu’il affiche une définition de 2160×1440 pixels, dont HP affirme qu’il est capable de couvrir tout le spectre sRGB. Le constructeur ajoute que la tablette possède une luminosité maximale de 400 cd/m². Les bordures devraient être bien visibles tout de même.

À l’intérieur, on trouve un Intel Pentium Silver N6000, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage SSD, ce qui en fait clairement une tablette d’entrée de gamme sur la partie performances, essentiellement destinée à naviguer sur le web et à un usage multimédia. Le HP 11 est compatible Wi-Fi 6.

Source : HP Source : HP Source : HP Source : HP Source : HP

Pour le reste du tour du propriétaire, la tablette propose également une webcam rotative 13 mégapixels, qui peut se ranger à l’arrière de la tablette pour plus de vie privée. La connectique passe par de l’USB-C (recharge 30 W), compatible Power Delivery et Display Port ainsi qu’un lecteur microSD. Un clavier additionnel est vendu 100 euros supplémentaires. Il peut être utilisé à la fois en portrait et en paysage.

Le HP 11 sera disponible dans le courant du mois de décembre pour 499 dollars. Nous ne connaissons pas encore la disponibilité ni le prix pour la France.