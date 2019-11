Article sponsorisé par Boulanger

En cette fin d’année 2019, Microsoft a amené un peu de fraîcheur à sa gamme de Surface en proposant trois nouveaux modèles : la Surface Pro X, la Surface Pro 7 et le Surface Laptop 3. Un trio de Surface pour trois profils différents.

En dégainant les Surface Pro X, Pro 7 et Laptop 3, Microsoft renouvelle les tablettes bi-classées ordinateurs portables de sa gamme fer-de-lance en matière de mobilité. Trois Surface flambant neuves, toutes disponibles chez Boulanger (il faudra patienter jusqu’au 19 novembre pour la Surface Pro X). On vous aide à mieux choisir la vôtre.

Surface Pro X : pour les nomades productifs

Avec ses 7,3 mm d’épaisseur et ses 774 g, la Surface Pro X s’affirme comme la tablette idéale pour les voyageurs. Et la distance ne lui fait pas peur, Microsoft annonçant une autonomie de 13 heures (contre 10,5 heures pour la Surface Pro 7). Une longévité qui ne se fait pas aux dépens des performances puisque la Pro X intègre une puce ARM Microsoft SQ1 (un SoC Snapdragon personnalisé), 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage.

Les voyageurs en transit apprécieront son excellent écran, une dalle Pixelsense IPS LCD tactile de 13 pouces (à la résolution 2880 × 1920 pixels), ainsi que la possibilité de connecter un clavier à la Pro X. Mais leur cœur penchera plus pour le support de la connectivité 4G/LTE, grâce notamment à la présence d’un port nano-SIM. Plus besoin donc de partager la connexion avec son smartphone pour naviguer sur le Web entre deux destinations.

Disponible dès le 19 novembre chez Boulanger, la Surface Pro X (8 + 128 Go), parfaite pour celles ou ceux qui ne veulent pas sacrifier leur productivité lors de leurs déplacements, affiche un tarif de 1169 euros. Comptez 149 euros de plus pour un clavier Microsoft Type Surface Pro noir.

Ce qu’on aime chez la Surface Pro X :

Sa finesse et sa légèreté

Son port nano-SIM et sa compatibilité avec la 4G/LTE

Son autonomie

La Surface Pro X à 1169 euros chez Boulanger

Surface Pro 7 : Une tablette attractive pour les étudiant(e)s

Si le poids de la Surface Pro 7 (775 g) est sensiblement le même que celui de la Pro X, son épaisseur est plus élevée (8,6 mm) et son écran (une dalle Pixelsense IPS LCD aux mêmes caractéristiques) un légèrement plus petit (12,3 pouces). Conséquence ? Un design qui affuble la Pro 7 d’une étiquette plus sédentaire que sa grande sœur.

Sous le capot, on déniche une configuration qui a déjà fait ses preuves par le passé, à savoir une architecture Intel avec au choix une puce i3, i5 ou Core i7, jusqu’à 16 Go de RAM, et un espace de stockage pouvant atteindre les 1 To.

Enfin, abordons le véritable point fort de la Pro 7 : son prix. En vente dès aujourd’hui chez Boulanger, la Surface Pro 7 (avec un processeur Intel i3, 4 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage) cale son prix à 919 euros. Une facture plus légère pour une tablette néanmoins performante qui devrait séduire avant tout les étudiant(e)s.

Ce qu’on aime chez la Surface Pro 7 :

Ses performances qui n’ont plus rien à prouver

Son prix

La qualité de son écran

La Surface Pro 7 à 919 euros chez Boulanger

Surface Laptop 3 : Un ordinateur portable pour ceux qui privilégient le confort dans leur travail

Ce qui saute aux yeux lorsque l’on regarde le Surface Laptop 3, c’est son design. En plus de proposer une nouvelle taille d’écran (15 pouces), Microsoft a misé sur une finition en aluminium, qui tranche nettement avec le revêtement en tissu (Alcantara) du clavier de la précédente génération. Ajoutez à cela les très bons clavier et trackpad du Surface Laptop 3 et vous obtenez un ordinateur portable particulièrement agréable à prendre en main et confortable pour vos sessions de travail.

Pour son Surface Laptop 3, Microsoft a également modernisé la connectique. On déniche ainsi un port USB-A, une prise jack 3,5 mm, un port USB-C et une prise Surface Connect (pour le chargement). Le Laptop 3 peut également se targuer d’être facilement réparable par un professionnel, avec son espace de stockage (SSD) amovible en un tour de main (comprenez qu’il ne faut pas passer par la case fer à souder pour le remplacer). Côté performances, le Laptop 3 mise sur un Intel Core i5-1035G7 associé à 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne.

Le Surface Laptop 3 fait les yeux doux aux personnes qui veulent travailler de manière confortable. Dans sa configuration avec un Core i5 et 8 Go de RAM avec 128 Go d’espace de stockage, l’ordinateur portable tout en aluminium de Microsoft est vendu 1149 euros par Boulanger.

Ce qu’on aime chez le Surface Laptop 3 :

Sa très belle finition métallique

Le confort et la qualité de son clavier

Son SSD amovible

Le Surface Laptop 3 à 1149 euros chez Boulanger