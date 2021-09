HP annonce son Spectre x360 16, un laptop puissant avec écran 3K et webcam raffinée

HP a annoncé son nouveau Spectre x360 16. Ce grand appareil de 16 pouces regroupe un écran 3K, un processeur Intel Tiger Lake-H... et une webcam de bonne qualité. Un ajout suffisamment rare sur PC portable pour être souligné.

Il n’est pas le seul, mais HP investit un peu plus le segment des PC portables de 16 pouces. Après l’introduction de son laptop gaming Omen 16 en avril, et du Victus 16 cet été, la marque revient avec son nouveau Spectre x360 16, de 16 pouces lui aussi. Attendu sur le haut de gamme, l’appareil semble remplacer le Spectre x360 15 dans les gammes du constructeur américain. Il pourra notamment compter sur un processeur Intel de 11e génération (Tiger Lake-H) et une carte graphique dédiée en option.

Sa principale particularité est toutefois l’intégration d’une vaillante webcam de 5 Mpx (contre habituellement 1 ou 2 Mpx seulement sur la vaste majorité des PC portables). Cette dernière sera doublée d’une partie logicielle capable de compenser les éventuelles lacunes d’éclairage, mais aussi de vous « suivre du regard ». La chose se fait au travers d’une fonctionnalité appelée Auto Frame, qui exploite les 5 Mpx du capteur pour garder le sujet (en l’occurrence vous) bien cadré.

Fiche technique haut de gamme et prix salé

En termes de composants, la version la mieux équipée du Spectre x360 16 a droit à un Core i7-11390H (4 coeurs / 8 threads cadencés entre 2,90 et 5,00 GHz, 12 Mo de cache et 35 W de TDP), couplé à 16 Go de RAM (DDR4 à 3200 MHz, soudée). On également pourra ajouter, en option, une RTX 3050 pour conférer un peu plus de polyvalence à l’engin en montage vidéo, en calcul ou simplement en jeu.

Pour ce qui est de l’écran, HP permettra d’opter pour une dalle IPS tactile 3K (3072 x 1920 pixels) de 16 pouces couvrant à 100 % le spectre sRGB et montant à 400 nits de luminance, ou au contraire de choisir un écran OLED Ultra HD+.

Le HP Spectre x360 16 profitera du reste d’une connectivité Wi-Fi 6E, de deux ports Thunderbolt 4, d’un lecteur de cartes micro SD, d’un port USB-A, d’une sortie HDMI 2.0b et d’une prise casque. L’appareil est attendu en octobre à partir de 1639 dollars outre-Atlantique (soit un peu moins de 1400 euros HT). Nous avons contacté HP France pour connaître le prix et la date de lancement du PC dans l’Hexagone.