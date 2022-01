HP lance deux écrans PC avec webcam intégrée pour vous simplifier le télétravail

HP a profité du CES de Las Vegas pour présenter deux écrans pour PC avec webcam intégrée, les HP M24 et M27 Webcam Monitor.

À l’occasion de l’édition 2022 du CES qui vient d’ouvrir ses portes à Las Vegas, le constructeur de PC HP vient de présenter ses nouveaux écrans d’ordinateur, les HP M24 Webcam Monitor et HP M27 Webcam Monitor. Comme leur nom l’indique, il s’agit de moniteurs pour PC avec des diagonales de 24 ou 27 pouces, mais qui ont la particularité d’embarquer des webcams.

Il faut dire que, depuis près de deux ans, la pandémie a rebattu les cartes de l’informatique. Désormais, il est bien plus courant de participer à des réunions via des services de visioconférence comme Meet, Zoom ou Teams. Dans ce cadre, il est souvent pratique d’avoir une webcam. Or, si l’écrasante majorité des ordinateurs portables en sont dotés, c’est nettement moins le cas pour les PC de bureau ou les écrans secondaires.

Un écran PC avec webcam intégrée

C’est à cette problématique que répond HP avec ses deux nouveaux moniteurs. Dans les deux cas, les dalles sont dotées d’une webcam de 5 mégapixels fixée au-dessus de l’écran. Il s’agit en fait d’une webcam équipée de deux microphones, pour capturer votre voix et l’analyser grâce à un logiciel permettant la réduction de bruit.

Par ailleurs, cette définition de capteur devrait s’avérer suffisante pour capturer une image en Full HD, en 1920 x 1080 pixels. Malheureusement, HP ne précise pas les caractéristiques de cette webcam en dehors de la définition de 5 mégapixels. Il ne semble par ailleurs pas qu’elle soit compatible avec le système de reconnaissance faciale Windows Hello de Microsoft.

Outre la webcam intégrée, les deux moniteurs de HP profitent de caractéristiques assez similaires. Si les deux modèles profitent de diagonales différentes, les deux écrans arborent cependant la même définition de 1920 x 1080 pixels. Ils profitent par ailleurs de dalles IPS avec un taux de rafraîchissement limité à 75 Hz, un taux de contraste de 1000:1 et une couverture à 99 % de l’espace colorimétrique sRGB. La luminosité maximale est quant à elle de 300 cd/m² tandis que le rétroéclairage de la dalle se fait par les côtés, en Edge LED.

Pour les connectiques, HP a prévu une entrée DisplayPort 1.2, une prise HDMI 1.4, une prise USB-C 5 Gbps, deux prises USB-A 5 Gbps et une sortie audio jack 3,5 mm. Deux haut-parleurs de 2 W sont également intégrés directement à l’écran.

Les deux écrans HP M24 et M27 Webcam Monitor viennent d’être présentés au CES de Las Vegas. Pour l’heure, le constructeur américain n’a annoncé ni prix ni date de commercialisation en France.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.