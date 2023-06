À seulement 300 euros, ce laptop HP animé par un Ryzen 3 va ravir les petits budgets

Si vous êtes à la recherche d’un pc portable pour réaliser des tâches simples, de la bureautique au visionnage de vidéo, ce pc portable de chez HP revient à moins de 300 euros.

Pour une utilisation bureautique, ou de la simple navigation sur le web ou du divertissement, opter pour un laptop abordable n’est pas une mauvaise idée. Pour un budget inférieur à 500 euros, il est n’est pas impossible aujourd’hui de bien s’équiper. On trouve de bonnes références, comme ce HP 15s-eq2082nf, qui propose une configuration largement suffisante pour effectuer des tâches de bureautique de manière confortable. L’avantage ? C’est qu’il vous revient à moins de 300 euros grâce à cette promotion.

Que propose le HP 15s (eq2082nf) ?

Une conception simple et soignée, avec un écran 15″ en FHD

Une config pour la bureautique : Ryzen 3-5300U + 8 Go de RAM + 128 Go SSD

Une autonomie confortable

Initialement proposé à 399,99 euros, l’ordinateur portable HP 15s-eq2082nf bénéficie de 100 euros de réduction sur Cdiscount et s’affiche à 299,99 euros seulement.

Une diagonale confortable pour travailler

Le HP 15s a beau être un PC portable entrée de gamme, sa conception est soignée et sans fioritures. Il dispose d’un châssis métallique avec écran encadré de fines bordures. Grâce à son poids de 1,7 kg, ce laptop est peu encombrant et léger, — il sera donc idéal pour se glisser dans votre sac à dos afin de vous accompagner partout.

Pour son gabarit, c’est d’ailleurs appréciable de retrouver un écran avec une grande diagonale de 15 pouces. C’est très pratique pour travailler efficacement avec une vue large sur ses documents, mais aussi confortable pour regarder des films et des séries. Avec sa définition FHD, le laptop HP est agréable à utiliser quotidien avec une luminosité de bonne facture et un bon taux de contraste.

Une configuration sous AMD suffisante pour les tâches simples

Avec cet HP 15s, vous n’aurez pas affaire à une machine puissante, mais sa configuration suffit pour faire tourner des tâches de bureautique. Il s’équipe d’une puce AMD Ryzen 3-5300U (jusqu’à 3,8 GHz de fréquence Boost) couplé à 8 Go de mémoire vive. Pour ce prix, les télétravailleurs pourront tout à fait se satisfaire de cette puissance, surtout pour des tâches simples. L’ensemble vous permettra d’effectuer vos tâches de bureautique, naviguer sur le web sans problème et lancer quelques applications gourmandes.

Il intègre un SSD de 128 Go, un peu limité, mais qui offre une expérience utilisateur totalement fluide sous Windows 11, et apporte plus de rapidité au lancement de vos logiciels, en plus de réduire les temps de chargement. Enfin, avec une batterie de 41 Wh, le constructeur promet une autonomie de 9,5 heures selon votre utilisation. Quant à la connectique, cet ultrabook s’équipe d’un port USB Type-C, deux ports USB Type-A, un port HDMI 1.4, un slot microSD, ainsi qu’une prise casque/microphone.

