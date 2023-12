Fuite du PC portable gaming « le plus léger au monde »

La marque HP prépare un PC dédié au jeu vidéo qui veut garder une portabilité très importante. Cela donne un châssis qui promet à la fois performance et finesse.

Avec l’arrivée des nouveaux Intel Core Ultra, les fabricants de PC se préparent à un grand renouvellement de leur catalogue. Il s’agit souvent d’une simple mise à jour du processeur dans un châssis de PC existant, mais certains fabricants en profitent pour changer de design. C’est visiblement le cas de HP, dont le prochain PC portable gaming Omen fait l’objet d’une fuite.

Le futur HP Omen Transcend 14 serait vendu comme le PC gaming le plus fin du monde. Le site Windows Report nous livre des images et des caractéristiques.

Un PC performant ?

Le HP Omen Transcend 14 se présente comme un petit ultraportable avec un clavier visiblement éclairé par du RGB. La connectique propose du Thunderbolt USB-C et du jack 3,5 mm sur la tranche gauche, et deux ports USB Type-A sur la tranche droite. Ce n’est pas tout, la marque proposerait aussi un port HDMI et un autre port USB-C à l’arrière, pensé pour la recharge de la machine.

Ce qui est intéressant c’est surtout les performances annoncées par ce PC portable. La machine serait proposée avec des puces graphiques Nvidia GeForce RTX 4000 dédiées, en plus d’un SSD rapide et d’un processeur Intel Core Ultra 7 ou 9.

Voici les caractéristiques promises :

CPU Intel Core 7 155H ou Intel Core 9 185H

Nvidia GeForce RTX 4050, 4060 ou 4070

16 ou 32 Go de RAM LPDDR5X 7467 MHz

512 Go, 1 To ou 2 To SSD PCIe 4

Écran Oled 14 pouces 2880 x 1800 pixels

Wi-Fi 6E ou Wi-Fi 7

1,6 kg

313 x 233,5 x 17,99 mm

Seulement 1,6 kg sur la balance pour une machine qui intègre un processeur et une puce graphique haut de gamme, ça peut être très intéressant. Évidemment, tout dépendra de l’efficacité du circuit de refroidissement pour assurer un bon niveau de performance sur la durée. De bons composants sur le papier, mais une intégration limitée, c’est ce qui nous avait beaucoup déçus sur le Galaxy Book 3 Ultra de Samsung.

Compte tenu du timing de cette fuite, on peut imaginer que HP devrait présenter cette nouvelle machine au CES 2024 au début du mois de janvier. Le salon de Las Vegas sera propice à l’annonce de nombreuses nouveautés PC. Il faudra alors découvrir son prix.