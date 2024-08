Comment HP s’attaque sérieusement aux PC gamers fixes

À l’occasion de la Gamescom 2024, HP nous présente son nouveau PC gamer fixe : le Omen 35L. Un compagnon plus grand, mais aussi plus évolutif, du Omen 25L.

Monter son propre PC ou acheter un PC gamer portable ? C’est souvent la question que l’on se pose lorsque l’on veut jouer sur PC. Mais on oublie bien souvent une troisième alternative : faire appel à une configuration montée par une marque bien connue, à l’instar de HP.

Car oui, à l’occasion de la Gamescom 2024, ce cher Hewlett-Packard rappelle à notre bon souvenir qu’il monte aussi ses propres configurations, avec du matériel estampillé Omen qui plus est. Après le Omen 25L, son format plus menu, il profite du temple des gamers PC pour dévoiler son nouveau Omen 35L.

Le HP Omen 35L, traditionnellement gamer

Pour la marque, le grand avantage de passer par ses services est de retrouver un système conçu de fond en comble par la marque, avec les optimisations qui vont de mise. C’est aussi la possibilité de retrouver le Omen Gaming Hub, son logiciel de gestion comparable à Armoury Crate d’Asus ROG, qui permet de gérer finement tous les paramètres de son ordinateur sans avoir à installer 14 logiciels différents pour cela.

Mais surtout : c’est une configuration somme toute assez classique, qui suit les standards de l’industrie et pourra donc être mise à jour librement par la suite. Sur ce point, les intégrateurs PC ont bien changé ces dernières années, en bien.

Voici le type de configuration promis par le constructeur sur cet HP Omen 35L :

SoC : jusqu’à Intel Core i7-14700F ou AMD Ryzen 7 8700G

: jusqu’à Intel Core i7-14700F ou AMD Ryzen 7 8700G RAM : Jusqu’à 64 GO DDR5 6000 MT/s

: Jusqu’à 64 GO DDR5 6000 MT/s GPU : Jusqu’à GeForce RTX 4090 ou AMD Radeon RX 7600

: Jusqu’à GeForce RTX 4090 ou AMD Radeon RX 7600 Stockage : jusqu’à 2×2 To en M.E PCIe Gen 4

: jusqu’à 2×2 To en M.E PCIe Gen 4 Alimentation : jusqu’à 1000W 80+ Gold

Questionné sur le manque de représentation de la gamme 9000 récemment dévoilées par AMD, HP a annoncé qu’il « continuerait d’étendre sa gamme à l’avenir« . Et quant aux problèmes rencontrés par les Intel Core de 14e génération — dont ce i7-14700F — et le suivi de la marque sur ce point, les intervenants de la marque ont purement et simplement ignoré par deux fois nos questions. Tout est dit, donc.

Des composants signés Omen

Au-delà de ces fiches techniques, le constructeur est également très fier de mettre en avant ses propres productions. Le boîtier est par exemple signé HP, est d’un volume de 35 litres comme son nom l’indique, et sera disponible en deux coloris : noir ou blanc, avec finition verre ou maillée sur le devant.

Surtout, trois produits sont estampillés par la marque et seront également disponibles à la vente à l’unité par la suite : le bloc watercooling all-in-one à écran intégré, les ventilateurs Omen et le bloc d’alimentation.

Le premier est un combo ventirad classique à deux ou trois ventilateurs aRGB, dont la pompe centrale est équipée d’un petit écran IPS LCD d’une luminosité de 250 nits. Comme souvent, celui-ci est intégralement personnalisable et permet d’afficher une image, une vidéo, ou des informations en temps réel sur l’état de l’appareil. Les ventilateurs sont classique, à 120 mm et vendus à l’unité ou par pack de trois. Et enfin, les alimentations modulaires de 850 ou 1000W seront disponibles en noir ou en blanc, et sont toutes deux certifiées 80+ Gold et ATX 3.1.

Prix et disponibilité du HP Omen 35L

Le HP OMEN 35L sera disponible en France à partir du 20 août 2024. Le prix de départ d’une configuration sera de 1599 euros, mais la facture augmentera largement selon les options choisies.

Comme dit en introduction, monter ou faire monter un PC est monnaie courante sur le marché des PC ; c’est même une tradition. Convaincre en étant simple assembleur ne sera pas de tout repos, même si ces configurations très traditionnelles pourront aussi être la base d’une mise à jour future pour leurs acheteurs.